nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:28

Published Сегодня, 02:28

Modified Сегодня, 02:30

Updated Сегодня, 02:30

Популярный певец выступит в Тюмени

Популярный певец выступит в Тюмени

24 июля 2024, 02:28
Фото: 1MI
Песни артиста любят люди разных поколений. В ноябре их можно будет услышать в ДК «Нефтяник».

В Тюмени выступит известный певец Дмитрий Маликов. Концерт пройдет в ДК «Нефтяник» 18 ноября, указано на сайте «Афиша.ру».

«Самый интеллигентный поп-идол 90-х, пианист и композитор Дмитрий Маликов в 2023 году отпраздновал 35-летие творческой деятельности. Все 35 лет он — актуальный артист, любит экспериментировать и пробовать себя в самых разных амплуа. Он записывается с рэперами, судит баттлы, делает социальные проекты, играет в собственном спектакле. Концерт Дмитрия Маликова будет интересен людям разных поколений и музыкальных вкусов — ведь этот артист знает секрет, как 35 лет оставаться популярным и у тех, кто слушал его ещё в 90-е, и у детей тех, кто слушал его ещё в 90-е», — указано в афише.
Все о Дне города Тюмени 2024: подробная афиша, кто приедет и какие события ждут?
Узнать подробнее

Билеты уже в продаже, их стоимость варьируется от 1.8 до 6.5 тысячи рублей. Самые дешевые места — на балконе, они стоят до 4 тысяч.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени выступит Елена Ваенга. Билеты на ее концерт стоят до 10 тысяч рублей.

Читайте также:
С начала весны клещи успели покусать уже 12 тысяч тюменцевВторая объездная дорога Тюмени станет частью федеральной трассыСнова разболится голова? К Тюменской области уже несется мощная магнитная буря
#Любовь Селезнева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Цены#Концерты#Билеты#ДК Нефтяник#Мероприятия
Подпишитесь
Все о Дне города Тюмени 2024: подробная афиша, кто приедет и какие события ждут?
Вчера, 08:09
Увольняемся и сидим дома! Лучшие способы увеличить доходы для тюменцев
Вчера, 08:16
Удары шокером и бензопила над головой! Как проходят хоррор-квесты в Тюмени?
Вчера, 06:53
Где растут дикая малина и черника? Тюменцы раскрыли урожайные места
Вчера, 07:39
Одна ссылка — все ваши деньги! Раскрываем новые схемы мошенничества в Тюмени
Вчера, 05:27
«Ты навсегда в наших сердцах». Еще один 18-летний тюменец погиб на СВО
Вчера, 11:14