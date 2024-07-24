Популярный певец выступит в Тюмени

Posted Сегодня, 02:28
Published Сегодня, 02:28
Modified Сегодня, 02:30
Updated Сегодня, 02:30
В Тюмени выступит известный певец Дмитрий Маликов. Концерт пройдет в ДК «Нефтяник» 18 ноября, указано на сайте «Афиша.ру».
«Самый интеллигентный поп-идол 90-х, пианист и композитор Дмитрий Маликов в 2023 году отпраздновал 35-летие творческой деятельности. Все 35 лет он — актуальный артист, любит экспериментировать и пробовать себя в самых разных амплуа. Он записывается с рэперами, судит баттлы, делает социальные проекты, играет в собственном спектакле. Концерт Дмитрия Маликова будет интересен людям разных поколений и музыкальных вкусов — ведь этот артист знает секрет, как 35 лет оставаться популярным и у тех, кто слушал его ещё в 90-е, и у детей тех, кто слушал его ещё в 90-е», — указано в афише.
Билеты уже в продаже, их стоимость варьируется от 1.8 до 6.5 тысячи рублей. Самые дешевые места — на балконе, они стоят до 4 тысяч.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени выступит Елена Ваенга. Билеты на ее концерт стоят до 10 тысяч рублей.