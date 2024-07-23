Все о Дне города Тюмени 2024: подробная афиша, кто приедет и какие события ждут?

Этот фестиваль обещает стать настоящим зрелищем для всех любителей экстремальных видов спорта. Он соберет 300 спортсменов и тысячи зрителей, превращая улицы Тюмени в арену для захватывающих состязаний по скалолазанию, BMX, скейтбордингу и многим другим дисциплинам. Энергия и адреналин, которые будут витать в воздухе, не оставят никого равнодушным. Это уникальная возможность увидеть, на что способны наши спортсмены, и зарядиться позитивом от их впечатляющих выступлений.