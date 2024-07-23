Все о Дне города Тюмени 2024: подробная афиша, кто приедет и какие события ждут?

Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
Modified Сегодня, 08:11
Updated Сегодня, 08:11
Программа Дня города объединит самые разные активности. Спланируйте свой День города, воспользовавшись онлайн-картой мероприятий.
Центр русской культуры приглашает всех в сквер Казачьи луга на яркий праздничный концерт и мастер-классы. Народные забавы, состязания и эстафеты создадут незабываемую атмосферу, полную веселья и радости. Это замечательное место для семейного отдыха и встреч с друзьями, где каждый найдет себе занятие по душе.
Эта программа на Площади Дома культуры 26 июля обещает стать настоящим событием. Концертная программа, выступления артистов, тематические конкурсы и викторины, а также третий городской парад-конкурс «Тюменские зонтики» создадут атмосферу праздника и творчества, вдохновляя всех на новые свершения и мечты.
Торжественное празднование Дня города начнется на Площади 400-летия Тюмени. Гостей ждут яркие выступления, интерактивные площадки, увлекательные викторины и музыка. Также пройдет акция, где каждый сможет подписать открытку и отправить ее в любую точку России бесплатно.
Одним из главных событий вечера станет выступление группы Uma2rman, которая исполнит свои хиты и новые песни. Это будет незабываемое музыкальное приключение для всех гостей праздника.
После выступления Uma2rman на сцену выйдет российский певец и диджей Влад Соколовский с ярким DJ перфомансом. Его музыка и энергия зарядят всех присутствующих позитивом и настроят на отличное завершение праздника.
На День города в Тюмени также пройдет праздник «Сабантуй» с яркой концертной программой, мастер-классами народных промыслов, национальными играми и спортивными соревнованиями. Это уникальная возможность окунуться в культуру и традиции татарского народа, наслаждаясь праздником всей семьей.
Для любителей активного отдыха и спорта будет проведен Спортивный фестиваль «Тюмень сильная», где участники смогут попробовать свои силы в различных спортивных играх и квестах.
Этот фестиваль обещает стать настоящим зрелищем для всех любителей экстремальных видов спорта. Он соберет 300 спортсменов и тысячи зрителей, превращая улицы Тюмени в арену для захватывающих состязаний по скалолазанию, BMX, скейтбордингу и многим другим дисциплинам. Энергия и адреналин, которые будут витать в воздухе, не оставят никого равнодушным. Это уникальная возможность увидеть, на что способны наши спортсмены, и зарядиться позитивом от их впечатляющих выступлений.
Забег «5 верст» объединит всех, независимо от возраста и уровня подготовки. Это отличная возможность для каждого почувствовать дух единства и дружбы, пробежав вместе с другими жителями и гостями города. Независимо от того, профессиональный вы бегун или просто любитель активного отдыха, участие в этом забеге подарит массу положительных эмоций и заряд бодрости на весь день.
Участники WEST SIBERIAN CHAMPIONSHIP продемонстрируют свою спортивную подготовку и сразятся за звание лучшего. Это не просто соревнование, а настоящая проверка силы, выносливости и решимости. Зрители смогут наблюдать за упорными сражениями и поддерживать своих фаворитов, наслаждаясь атмосферой спортивного азарта и стремления к победе.
Этот фестиваль станет настоящим праздником для любителей активного отдыха. Тактические игры, стрельба из лука, лазертаг и страйкбольный тир — здесь каждый найдет развлечение по душе.
В предстоящую субботу также можно будет посмотреть спектакли лучших любительских театров и принять участие в мастер-классах. Это настоящее погружение в мир театра, где каждый сможет прикоснуться к искусству и стать частью волшебного представления. Уникальные постановки и талантливые артисты создадут атмосферу праздника и вдохновения
Этот праздник создан для знакомства горожан с тюменскими писателями, художниками и музыкантами. Более тридцати интерактивных площадок, участие известных писателей и блогеров — всё это ждет гостей на площади Солнца. Это отличная возможность провести время в кругу творческих людей, узнать что-то новое и, возможно, найти для себя новое увлечение.
Фестиваль предлагает захватывающие выступления и мастер-классы по кубинским танцам. Погружение в атмосферу зажигательной кубинской музыки и танцев подарит незабываемые впечатления и заряд положительных эмоций. Это будет настоящий праздник для всех любителей ритмичной и яркой музыки.
В Гилевской роще установят колокольную звонницу, где звонари проведут мастер-классы и расскажут историю создания колоколов. Погружение в атмосферу купеческой Тюмени позволит всем гостям ощутить дух прошлого и насладиться красотой колокольных звонов.
Любители танца смогут насладиться мастер-классами по различным танцевальным направлениям, выступлениями профессиональных танцоров и яркими шоу. Это настоящий праздник танца, где каждый сможет проявить свои таланты и насладиться великолепными выступлениями.
Гостей ждут экскурсии, творческие мастер-классы, музыкальные выступления и множество интерактивных развлечений. Это отличная возможность провести время с пользой, узнать что-то новое и насладиться творческой атмосферой.
Знакомство с историей и культурой Тюмени через творчество современных создателей. Мастер-классы, выставка наличников и концертная программа позволят окунуться в уникальную атмосферу творчества и исторической памяти. Это будет удивительное путешествие в мир искусства и креативных идей
Выставка посвящена истории семьи купцов Колокольниковых, участников важнейших событий в истории Сибири. Это уникальная возможность узнать больше о прошлом нашего города и его выдающихся жителях
На Цветном бульваре будут представлены лучшие мастера и ремесленники. Гостям предложат участвовать в мастер-классах, квестах и насладиться концертной программой.
Шестой Парад красных машин пройдет по центральной улице города. Участники смогут поучаствовать в интерактивах, брендировании автомобилей и экскурсии на красном автобусе. Это яркое и красочное мероприятие, которое обязательно запомнится всем участникам и зрителям.
Этот праздник детского творчества, предлагающий мастер-классы, анимационные программы и концертные выступления юных артистов. Это замечательная возможность для детей проявить свои таланты и получить массу положительных эмоций
На площади возле Администрации города появится город детства с различными активностями, парадом колясок, детским концертом, гонками на самокатах и многим другим. Это настоящий праздник для детей и их родителей, полный веселья и радости
В рамках фестиваля пройдут культурно-спортивные мероприятия, турниры по футболу, мастер-классы и викторины.для участников образовательных организаций, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Фестиваль «Вкусная Тюмень» предложит гостям разнообразие ресторанных концепций, семейные мастер-классы и уникальную возможность попробовать блюда с использованием тюменской минеральной воды. Это праздник для гурманов и всех любителей вкусной еды, где каждый сможет насладиться уникальными блюдами и приятной атмосферой.
Празднование 438-летия Тюмени обещает быть незабываемым событием, объединяющим жителей и гостей города. Разнообразные мероприятия, концерты, спортивные и культурные события создадут атмосферу радости и единства. Приглашаем всех принять участие в торжествах 27 июля и погрузиться в праздничное настроение, наслаждаясь уникальными впечатлениями и яркими моментами этого дня!