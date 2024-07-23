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Posted Сегодня, 08:09

Published Сегодня, 08:09

Modified Сегодня, 08:11

Updated Сегодня, 08:11

Все о Дне города Тюмени 2024: кто приедет и какие события ждут

Все о Дне города Тюмени 2024: подробная афиша, кто приедет и какие события ждут?

23 июля 2024, 08:09
Фото: тюмень438.рф
Все о Дне города Тюмени 2024: кто приедет и какие события ждут

Обнародована подробная афиша Дня города в Тюмени

Тюмени 438 лет! Город подготовил насыщенную программу мероприятий: концерты, фестивали, спортивные соревнования и мастер-классы. Жители и гости смогут насладиться праздником 27 июля. Присоединяйтесь к торжествам и проведите незабываемый день в праздничной Тюмени!
Сюжет
Афиша

Программа Дня города объединит самые разные активности. Спланируйте свой День города, воспользовавшись онлайн-картой мероприятий.

Выступления звёзд и танцевальных коллективов

Праздничная программа «Мы лучше города не знаем, мы чувствуем его душой!»

Центр русской культуры приглашает всех в сквер Казачьи луга на яркий праздничный концерт и мастер-классы. Народные забавы, состязания и эстафеты создадут незабываемую атмосферу, полную веселья и радости. Это замечательное место для семейного отдыха и встреч с друзьями, где каждый найдет себе занятие по душе.

  • Место проведения: Сквер Казачьи луга
  • Дата и время: 25 июля, 18:00 — 19:00

Праздничная уличная программа «Живи! Твори! Мечтай!»

Эта программа на Площади Дома культуры 26 июля обещает стать настоящим событием. Концертная программа, выступления артистов, тематические конкурсы и викторины, а также третий городской парад-конкурс «Тюменские зонтики» создадут атмосферу праздника и творчества, вдохновляя всех на новые свершения и мечты.

  • Место проведения: Площадь Дома культуры
  • Дата и время: 26 июля, 18:00

Праздничная программа «Город сердцу дорог»

Торжественное празднование Дня города начнется на Площади 400-летия Тюмени. Гостей ждут яркие выступления, интерактивные площадки, увлекательные викторины и музыка. Также пройдет акция, где каждый сможет подписать открытку и отправить ее в любую точку России бесплатно.

  • Место проведения: Площадь 400-летия Тюмени
  • Дата и время: 27 июля, 12:00

Концерт группы Uma2rman

Одним из главных событий вечера станет выступление группы Uma2rman, которая исполнит свои хиты и новые песни. Это будет незабываемое музыкальное приключение для всех гостей праздника.

  • Место проведения: Площадь 400-летия Тюмени
  • Дата и время: 27 июля, 20:00

Выступление Влада Соколовского

После выступления Uma2rman на сцену выйдет российский певец и диджей Влад Соколовский с ярким DJ перфомансом. Его музыка и энергия зарядят всех присутствующих позитивом и настроят на отличное завершение праздника.

  • Место проведения: Площадь 400-летия Тюмени
  • Дата и время: 27 июля, 21:00

Национальный татарский праздник «Сабантуй»

На День города в Тюмени также пройдет праздник «Сабантуй» с яркой концертной программой, мастер-классами народных промыслов, национальными играми и спортивными соревнованиями. Это уникальная возможность окунуться в культуру и традиции татарского народа, наслаждаясь праздником всей семьей.

  • Место проведения: Парк Заречный
  • Дата и время: 27 июля, 12:00 — 19:00
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Выступления звёзд и танцевальных коллективов на День города ТюмениВыступления звёзд и танцевальных коллективов на День города Тюмени
Выступления звёзд и танцевальных коллективов на День города Тюмени
Фото: тюмень438.рф

Спортивные мероприятия

Спортивный фестиваль «Тюмень сильная»

Для любителей активного отдыха и спорта будет проведен Спортивный фестиваль «Тюмень сильная», где участники смогут попробовать свои силы в различных спортивных играх и квестах.

  • Место проведения: Центральные улицы города
  • Дата и время: 27 июля

Фестиваль уличной культуры «Уличная классика»

Этот фестиваль обещает стать настоящим зрелищем для всех любителей экстремальных видов спорта. Он соберет 300 спортсменов и тысячи зрителей, превращая улицы Тюмени в арену для захватывающих состязаний по скалолазанию, BMX, скейтбордингу и многим другим дисциплинам. Энергия и адреналин, которые будут витать в воздухе, не оставят никого равнодушным. Это уникальная возможность увидеть, на что способны наши спортсмены, и зарядиться позитивом от их впечатляющих выступлений.

  • Место проведения: Набережная
  • Дата и время: 27 июля, 12:00

Забег «5 верст»

Забег «5 верст» объединит всех, независимо от возраста и уровня подготовки. Это отличная возможность для каждого почувствовать дух единства и дружбы, пробежав вместе с другими жителями и гостями города. Независимо от того, профессиональный вы бегун или просто любитель активного отдыха, участие в этом забеге подарит массу положительных эмоций и заряд бодрости на весь день.

  • Место проведения: Лыжная база спортшколы №2 по ул. Барнаульская, 17/2
  • Дата и время: 27 июля, 9:00

Турнир «Самый подготовленный человек»

Участники WEST SIBERIAN CHAMPIONSHIP продемонстрируют свою спортивную подготовку и сразятся за звание лучшего. Это не просто соревнование, а настоящая проверка силы, выносливости и решимости. Зрители смогут наблюдать за упорными сражениями и поддерживать своих фаворитов, наслаждаясь атмосферой спортивного азарта и стремления к победе.

  • Место проведения: Набережная реки Тура
  • Дата и время: 27 июля

Фестиваль тактических и цифровых видов спорта Taktik Fest

Этот фестиваль станет настоящим праздником для любителей активного отдыха. Тактические игры, стрельба из лука, лазертаг и страйкбольный тир — здесь каждый найдет развлечение по душе.

  • Место проведения: Вознесенская набережная реки Тура
  • Дата и время: 27 июля, 12:00
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Спортивные мероприятия на День города ТюмениСпортивные мероприятия на День города Тюмени
Спортивные мероприятия на День города ТюмениСпортивные мероприятия на День города Тюмени
Спортивные мероприятия на День города ТюмениСпортивные мероприятия на День города Тюмени
Спортивные мероприятия на День города ТюмениСпортивные мероприятия на День города Тюмени
Спортивные мероприятия на День города ТюмениСпортивные мероприятия на День города Тюмени
Спортивные мероприятия на День города Тюмени
Фото: тюмень438.рф

Музыкальные и театральные мероприятия

Праздник театрального искусства

В предстоящую субботу также можно будет посмотреть спектакли лучших любительских театров и принять участие в мастер-классах. Это настоящее погружение в мир театра, где каждый сможет прикоснуться к искусству и стать частью волшебного представления. Уникальные постановки и талантливые артисты создадут атмосферу праздника и вдохновения

  • Место проведения: Театральный центр «Космос»
  • Дата и время: 27 июля

Городской фестиваль «Пикник книг на площади Солнца»

Этот праздник создан для знакомства горожан с тюменскими писателями, художниками и музыкантами. Более тридцати интерактивных площадок, участие известных писателей и блогеров — всё это ждет гостей на площади Солнца. Это отличная возможность провести время в кругу творческих людей, узнать что-то новое и, возможно, найти для себя новое увлечение.

  • Место проведения: Площадь Солнца
  • Дата и время: 27 июля

Фестиваль Традиционной кубинской музыки и танца «Чака-чака»

Фестиваль предлагает захватывающие выступления и мастер-классы по кубинским танцам. Погружение в атмосферу зажигательной кубинской музыки и танцев подарит незабываемые впечатления и заряд положительных эмоций. Это будет настоящий праздник для всех любителей ритмичной и яркой музыки.

  • Место проведения: Площадь у Конторы пароходства
  • Дата и время: 27 июля, 10:00 — 22:00

Праздник колокольного звона

В Гилевской роще установят колокольную звонницу, где звонари проведут мастер-классы и расскажут историю создания колоколов. Погружение в атмосферу купеческой Тюмени позволит всем гостям ощутить дух прошлого и насладиться красотой колокольных звонов.

  • Место проведения: Гилевская роща
  • Дата и время: 27 июля

Фестиваль «Танцующий город»

Любители танца смогут насладиться мастер-классами по различным танцевальным направлениям, выступлениями профессиональных танцоров и яркими шоу. Это настоящий праздник танца, где каждый сможет проявить свои таланты и насладиться великолепными выступлениями.

  • Место проведения: Центральная площадь
  • Дата и время: 27 июля
Музыкальные и театральные мероприятия на День города ТюмениМузыкальные и театральные мероприятия на День города Тюмени
Музыкальные и театральные мероприятияМузыкальные и театральные мероприятия
Музыкальные и театральные мероприятияМузыкальные и театральные мероприятия
Музыкальные и театральные мероприятияМузыкальные и театральные мероприятия
Музыкальные и театральные мероприятияМузыкальные и театральные мероприятия
Музыкальные и театральные мероприятия на День города Тюмени
Фото: тюмень438.рф
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Экскурсии и выставки

Праздничная программа в коворкинг-пространстве «Улетная точка»

Гостей ждут экскурсии, творческие мастер-классы, музыкальные выступления и множество интерактивных развлечений. Это отличная возможность провести время с пользой, узнать что-то новое и насладиться творческой атмосферой.

  • Место проведения: Цветной бульвар
  • Дата и время: 27 июля

Фестиваль креативных индустрий «Окно истории»

Знакомство с историей и культурой Тюмени через творчество современных создателей. Мастер-классы, выставка наличников и концертная программа позволят окунуться в уникальную атмосферу творчества и исторической памяти. Это будет удивительное путешествие в мир искусства и креативных идей

  • Место проведения: Ул. Дзержинского
  • Дата и время: 27 июля, 12:00

Выставка Уличная выставка «Семейные истории: Колокольниковы»

Выставка посвящена истории семьи купцов Колокольниковых, участников важнейших событий в истории Сибири. Это уникальная возможность узнать больше о прошлом нашего города и его выдающихся жителях

  • Место проведения: Центральные улицы города
  • Дата и время: 27 июля

Мастер классы Фестиваль «Тюмень мастеровая» «Хлебный базар»

На Цветном бульваре будут представлены лучшие мастера и ремесленники. Гостям предложат участвовать в мастер-классах, квестах и насладиться концертной программой.

  • Место проведения: Цветной бульвар
  • Дата и время: 27 июля

Парад красных машин

Шестой Парад красных машин пройдет по центральной улице города. Участники смогут поучаствовать в интерактивах, брендировании автомобилей и экскурсии на красном автобусе. Это яркое и красочное мероприятие, которое обязательно запомнится всем участникам и зрителям.

  • Место проведения: Центральные улицы города
  • Дата и время: 27 июля
Экскурсии и выставки на День города ТюмениЭкскурсии и выставки на День города Тюмени
Экскурсии и выставки на День города ТюмениЭкскурсии и выставки на День города Тюмени
Экскурсии и выставки на День города ТюмениЭкскурсии и выставки на День города Тюмени
Экскурсии и выставки на День города ТюмениЭкскурсии и выставки на День города Тюмени
Экскурсии и выставки на День города ТюмениЭкскурсии и выставки на День города Тюмени
Экскурсии и выставки на День города Тюмени
Фото: тюмень438.рф
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Детские мероприятия

Детский фестиваль творчества «Парад талантов»

Этот праздник детского творчества, предлагающий мастер-классы, анимационные программы и концертные выступления юных артистов. Это замечательная возможность для детей проявить свои таланты и получить массу положительных эмоций

  • Место проведения: Центральные улицы города
  • Дата и время: 27 июля

Праздничная программа «Крылатые качели»

На площади возле Администрации города появится город детства с различными активностями, парадом колясок, детским концертом, гонками на самокатах и многим другим. Это настоящий праздник для детей и их родителей, полный веселья и радости

  • Место: проведения Площадь возле Администрации города
  • Дата и время: 27 июля, 10:00 — 19:00

Детский инклюзивный фестиваль «Футбол — школа жизни»

В рамках фестиваля пройдут культурно-спортивные мероприятия, турниры по футболу, мастер-классы и викторины.для участников образовательных организаций, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья.

  • Место проведения: Центральные улицы города
  • Дата и время: 27 июля
Детские мероприятия на День города ТюмениДетские мероприятия на День города Тюмени
Детские мероприятия на День города ТюмениДетские мероприятия на День города Тюмени
Детские мероприятия на День города ТюмениДетские мероприятия на День города Тюмени
Детские мероприятия на День города ТюмениДетские мероприятия на День города Тюмени
Детские мероприятия на День города ТюмениДетские мероприятия на День города Тюмени
Детские мероприятия на День города Тюмени
Фото: тюмень438.рф
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Гастрономические мероприятия

Фестиваль «Вкусная Тюмень»

Фестиваль «Вкусная Тюмень» предложит гостям разнообразие ресторанных концепций, семейные мастер-классы и уникальную возможность попробовать блюда с использованием тюменской минеральной воды. Это праздник для гурманов и всех любителей вкусной еды, где каждый сможет насладиться уникальными блюдами и приятной атмосферой.

  • Место проведения: Площадь у Конторы пароходства
  • Дата и время: 27 июля, 10:00 — 22:00
Гастрономические мероприятия на День города ТюмениГастрономические мероприятия на День города Тюмени
Гастрономические мероприятия на День города ТюмениГастрономические мероприятия на День города Тюмени
Гастрономические мероприятия на День города Тюмени
Фото: тюмень438.рф

Празднование 438-летия Тюмени обещает быть незабываемым событием, объединяющим жителей и гостей города. Разнообразные мероприятия, концерты, спортивные и культурные события создадут атмосферу радости и единства. Приглашаем всех принять участие в торжествах 27 июля и погрузиться в праздничное настроение, наслаждаясь уникальными впечатлениями и яркими моментами этого дня!

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#Алина Ибрагимова#Общество#Афиша#Тюмень#Праздники#День города#Мероприятия
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