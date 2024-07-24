Участок мелеющей Туры в Тюмени сдали в аренду спасателям

Posted Сегодня, 03:39
Published Сегодня, 03:39
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Updated Сегодня, 03:41
Тюменские власти сдали в аренду участок Туры возле совмещенного моста. Он достался Тюменской областной службе экстренного реагирования. Спасатели стали единственными участниками торгов, так как второй участник — «Тюмень-Траст», не был допущен до торгов, потому что не внес задаток.
Участок площадью 400 квадратных метров будет сдан в аренду на 20 лет. Стоимость лота составила 5 588 рублей, цена аренды — около 500 рублей за квартал, в дальнейшем она будет индексироваться.
Ранее «Наш город» писал, что тюменская компания сорвала проведение капремонта в ОКБ №2. Организация наняла субподрядчиков, которые допустили нарушения и не выполнили работы в полном объеме.