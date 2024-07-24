Участок мелеющей Туры в Тюмени сдали в аренду спасателям

Тюменские власти сдали в аренду участок Туры возле совмещенного моста. Он достался Тюменской областной службе экстренного реагирования. Спасатели стали единственными участниками торгов, так как второй участник — «Тюмень-Траст», не был допущен до торгов, потому что не внес задаток.