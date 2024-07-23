Готовьте резиновые сапоги: какой будет погода в Тюмени на День города?

Posted Сегодня, 08:55
Published Сегодня, 08:55
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Updated Сегодня, 08:59
По данным метеорологов Яндекс Погода, в субботу, 27 июля, максимальная температура воздуха составит +16…+17. В течение дня вероятны кратковременные дожди. Аналогичную погоду прогнозируют и синоптики gismeteo — дождь и +14…+17.
Кроме того, накануне праздника, в пятницу 26 июля, в областной столице ожидается выпадение месячной нормы осадков — более 40 мм. А это значит, что большая часть Тюмени превратится в «итальянскую Венецию».
В ближайшие сутки в Тюмени ожидается переменная облачность, +12…+21. Осадки маловероятны.