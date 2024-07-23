Здания в районе пешеходной улицы Дзержинского реконструируют

Posted Сегодня, 08:10
Published Сегодня, 08:10
Modified Сегодня, 08:12
Updated Сегодня, 08:12
По его словам, работы проведут в здании магазина «Океан», в зданиях на Володарского, 24, Дзержинского, 34, Хохрякова, 26, и в усадьбе Буркова.
В частности, в здании магазина «Океана» на втором этаже планируют оборудовать креативный технопарк для представителей IT-сферы и дизайнеров. Его площадь составит 560 квадратных метров
В здании, расположенном на Володарского, 24, появится образовательный центр развития креативных индустрий. Проектная документация на работы по реконструкции уже разработана. По предварительным данным, на реализацию проекта будет затрачено 180 миллионов рублей. В этом здании может появиться центр образования. Стоимость реконструкции — 180 миллионов рублей, пишет 72.RU.
В здании на Дзержинского, 34, где ранее располагалась мастерская семьи Шитовых, появится Центр деревянного зодчества, где будут впоследствии проводить различные выставки. На Хохрякова, 26 (внутри двора) в перспективе планируют организовать арт-резиденцию для скульпторов, художников и архитекторов.
А во флигеле у Дома Буркова откроют Дом сказки Петра Ершова. Внутри планируют разместить интерактивные зоны, выставки, место для проведения мастер-классов и лекций, сувенирный отдел и кофейню.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на месте старейшего тюменского кинотеатра «Космос» появится школа с углубленным изучением отдельных предметов и культурно-досуговый центр. В настоящее время власти ищут подрядчика для разработки проекта. На эти цели выделено из бюджета около 60 миллионов рублей.