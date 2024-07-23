Здания в районе пешеходной улицы Дзержинского реконструируют

В здании, расположенном на Володарского, 24, появится образовательный центр развития креативных индустрий. Проектная документация на работы по реконструкции уже разработана. По предварительным данным, на реализацию проекта будет затрачено 180 миллионов рублей. В этом здании может появиться центр образования. Стоимость реконструкции — 180 миллионов рублей, пишет 72.RU.