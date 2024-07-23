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В Тюмени появятся резиденция для художников и скульпторов и дом Ершова

Здания в районе пешеходной улицы Дзержинского реконструируют

23 июля 2024, 08:10
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

В Тюмени появятся резиденция для художников и скульпторов и дом Ершова

Пять зданий в районе пешеходного бульвара на улице Дзержинского планируют реконструировать тюменские власти. Об этом сообщил генеральный директор тюменского Агентства развития креативных индустрий Андрей Краев.

По его словам, работы проведут в здании магазина «Океан», в зданиях на Володарского, 24, Дзержинского, 34, Хохрякова, 26, и в усадьбе Буркова.

В частности, в здании магазина «Океана» на втором этаже планируют оборудовать креативный технопарк для представителей IT-сферы и дизайнеров. Его площадь составит 560 квадратных метров

В здании, расположенном на Володарского, 24, появится образовательный центр развития креативных индустрий. Проектная документация на работы по реконструкции уже разработана. По предварительным данным, на реализацию проекта будет затрачено 180 миллионов рублей. В этом здании может появиться центр образования. Стоимость реконструкции — 180 миллионов рублей, пишет 72.RU.

В здании на Дзержинского, 34, где ранее располагалась мастерская семьи Шитовых, появится Центр деревянного зодчества, где будут впоследствии проводить различные выставки. На Хохрякова, 26 (внутри двора) в перспективе планируют организовать арт-резиденцию для скульпторов, художников и архитекторов.

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А во флигеле у Дома Буркова откроют Дом сказки Петра Ершова. Внутри планируют разместить интерактивные зоны, выставки, место для проведения мастер-классов и лекций, сувенирный отдел и кофейню.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на месте старейшего тюменского кинотеатра «Космос» появится школа с углубленным изучением отдельных предметов и культурно-досуговый центр. В настоящее время власти ищут подрядчика для разработки проекта. На эти цели выделено из бюджета около 60 миллионов рублей.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Реконструкция#Дзержинского#Пешеходный бульвар
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