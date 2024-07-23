Подкормили вражескую пропаганду: тюменский шашлык попал не только в Книгу рекордов

Posted Сегодня, 08:38
Published Сегодня, 08:38
Modified Сегодня, 08:40
Updated Сегодня, 08:40
«В Тюмени давка из-за бесплатного шашлыка. Будет вторая серия с блинами на лопате?», — написал он в своем тг-канале и опубликовал снятый тюменским СМИ видеоролик с процесса раздачи мяса.
Тюменские паблики, в свою очередь, отметили, что тюменским шашлыком удалось накормить не всех, зато инфоповод в качестве корма получила вражеская пропаганда.
Заметим, что шашлык-рекордсмен из Тюмени стал предметом обсуждения и осуждения и у российских блогеров, снимающих ролики на общественно-политические темы.
«В этой давке за бесплатным шашлыком пострадало несколько человек. Толпа настолько хотела халявы, что своих же подавили», — заявил блогер-миллионник Антон Хардин на своем YouTube-канале.
Напомним, шашлык, вошедший в Книгу рекордов России как самый длинный в стране, в Тюмени готовили в субботу, 20 июля. Мероприятие было посвящено 438-летию областной столицы.
*признан в РФ иноагентом, внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов