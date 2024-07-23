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Тюменский шашлык-рекордсмен начали использовать для антироссийской пропаганды

Подкормили вражескую пропаганду: тюменский шашлык попал не только в Книгу рекордов

23 июля 2024, 08:38
Фото: nashgorod.ru

Тюменский шашлык-рекордсмен начали использовать для антироссийской пропаганды

Тюменский шашлык-рекордсмен, а точнее «битва» горожан за порцию ароматного мяса, уже дошла даже до украинского пропагандиста Дмитрия Гордона*.
Сюжет
Украина
«В Тюмени давка из-за бесплатного шашлыка. Будет вторая серия с блинами на лопате?», — написал он в своем тг-канале и опубликовал снятый тюменским СМИ видеоролик с процесса раздачи мяса.

Тюменские паблики, в свою очередь, отметили, что тюменским шашлыком удалось накормить не всех, зато инфоповод в качестве корма получила вражеская пропаганда.

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Заметим, что шашлык-рекордсмен из Тюмени стал предметом обсуждения и осуждения и у российских блогеров, снимающих ролики на общественно-политические темы.

«В этой давке за бесплатным шашлыком пострадало несколько человек. Толпа настолько хотела халявы, что своих же подавили», — заявил блогер-миллионник Антон Хардин на своем YouTube-канале.

*признан в РФ иноагентом, внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов

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