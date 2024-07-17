В ожидании автобуса. Почему в Тюмени усугубляются проблемы общественного транспорта?

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
Modified Сегодня, 07:07
Updated Сегодня, 07:07
Одна из главных причин гнева тюменцев летом — автобусы с неработающими кондиционерами. Кондукторы обычно говорят недовольным пассажирам, что система не работает, а потому приходится открывать окна, на которых символично написано «не открывайте окна — работает кондиционер».
Многие пассажиры сетуют на водителей и перевозчиков, считая, что на самом деле системы работают, просто на их работе экономят. Однако, как рассказал источник редакции в области перевозок, никакой хитрой задумки здесь нет — системы и вправду выходят из строя.
«Срок службы кондиционера не так продолжителен, а если нет соответственного ухода за системой, то он сокращается в разы. А у нас по первости включали кондиционеры на полную и работали они всегда, но со временем закономерно системы вышли из строя», — объяснил инсайдер.
Многие перевозчики отметили, что одна из главных причин сбоев в работе кондиционеров — «возраст» автобусов. О том, что автопарк тюменского общественного транспорта требует обновления говорит и глава города Максим Афанасьев. Градоначальник отметил, что средний возраст автобуса в Тюмени — 6,5 лет. Администрация подала заявку в Минтранс на приобретение 225 новых автобусов, однако обновление автопарка может затянуться, ведь в городском бюджете пока денег на новые автобусы нет. Тем не менее мэр призвал горожан жаловаться на сбои в работе кондиционеров и поручился, что проблема будет решаться в кратчайшие сроки.
Однако автобус в Тюмени может попросту не приехать к назначенному времени. Только в июне около 7% рейсов в городе были сорваны. Причин на то много и среди них поломки транспорта, которые также можно связать с длительным сроком эксплуатации. Также автобусы могут опаздывать из-за пробок, в чем перевозчики не виноваты. Но также срывы происходят из-за дефицита кадров, уже сообщалось, что перевозчики с удовольствием наняли бы человек 150, чтобы наладить работу автобусов. Но почему люди не хотят работать на местные компании?
Главная проблема кроется в зарплате. Причем по подрядчикам, обслуживающим автобусы в городе, она сильно разнится. Одни водители говорят о том, что получают около 100 тысяч рублей, другие же жалуются, что едва вырабатывают на 50 тысяч. Причем конкурентоспособность общественного транспорта на рынке перевозок можно назвать сомнительной, ведь за более приятную зарплату можно водить корпоративный автобус или экскурсионный.
Зарплаты водителям городских автобусов, по словам главы города Максима Афанасьева, можно было бы увеличить за счет увеличения стоимости проезда. Однако позже в городской администрации сообщили, что внепланового удорожания не будет, а цены на 2025–2026 годы уже прописаны в плане. Так с 1 января 2025 года проезд станет дороже на 1 рубль.
Как убеждена специалист по найму персонала Кристина Коркина, отсутствие конкурентоспособной заработной платы является серьезным барьеров в решении проблемы дефицита кадров. А альтернативных методов решения проблемы практически нет.
«Работа в общественном транспорте подразумевает высокую нагрузку и ответственность. Однако зарплатная вилка не соответствует этим критериям. Причем раньше, лет 10-15 назад было почетно работать водителем автобуса и зарплаты были высокими для рынка. А сейчас человек, обладающий навыками для осуществления перевозок с большей выгодой может работать в частной компании или курьером, где его доход будет кратно больше», — отметила HR.
А потому пока зарплаты водителям не поднимут, особо привлекательной профессия водителя городского автобуса не станет.
Что может усугубить поездку в душном автобусе, приехавшем с опозданием? Конечно же это толпа людей. Горожане, которые пользуются общественным транспортом знают, что к вечеру самые популярные маршруты забиваются людьми на все 150% и на каждой остановке кто-то новый пытается втиснуться в салон.
По мнению тюменцев, проблема возникает из-за срывов рейсов и из-за неграмотного планирование маршрутов. Если первая проблема требует кадровой стабильности в сфере перевозок, что проблематично организовать оперативно, то вторая нуждается лишь в профессиональном подходе.
Горожане отмечают, что при появление новых районов, городские автобусы продлевают, при том их численность и вместительность не увеличивается. А потому к остановке, которая ранее считалась первой, автобус может прибыть уже забитым жителями нового района.
Решением проблемы, по мнению урбаниста Никиты Мельникова, может стать внедрение дополнительных видов общественного транспорта.
«Чтобы убить двух зайцев и не навредить экологии, создав более комфортные условия для людей, можно вернуть в город трамваи. Это более стабильный и экологичный формат перевозок. Власти постоянно поднимают этот вопрос и говорят, что когда-то они появятся. Так вот уже пора», — уверен урбанист.
Однако и на троллейбусы потребуются водители, а в салоны люди будут требовать кондиционеры. А потому проблемы общественного транспорта могут стать цикличными.