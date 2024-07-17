В ожидании автобуса. Почему в Тюмени усугубляются проблемы общественного транспорта?

Однако автобус в Тюмени может попросту не приехать к назначенному времени. Только в июне около 7% рейсов в городе были сорваны. Причин на то много и среди них поломки транспорта, которые также можно связать с длительным сроком эксплуатации. Также автобусы могут опаздывать из-за пробок, в чем перевозчики не виноваты. Но также срывы происходят из-за дефицита кадров, уже сообщалось, что перевозчики с удовольствием наняли бы человек 150, чтобы наладить работу автобусов. Но почему люди не хотят работать на местные компании?