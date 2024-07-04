Народ требует комфорта! Что не так с общественным транспортом в Тюмени?

Однако, если в автобусах хоть изредка можно встретить работающий кондиционер, то в маршрутке на подобное рассчитывать не стоит. Об этом виде транспорта горожане часто говорят, что это не средство передвижения, а средство унижения. Тюменцы часто говорят о том, что этот вид транспорта давно пора заменить автобусами, так как нынешние «Газельки» перманентно переполнены. А платить за тесную маршрутку приходится столько же, сколько за полноценный большой автобус.