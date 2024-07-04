Народ требует комфорта! Что не так с общественным транспортом в Тюмени?

Posted Сегодня, 07:37
Published Сегодня, 07:37
Modified Сегодня, 07:39
Updated Сегодня, 07:39
Как недавно указал глава города Максим Афанасьев, средний возраст автобуса в Тюмени — 6 с половиной лет. Хотя еще 5 лет назад этот показатель равнялся 4 с половиной годам. То есть сейчас тюменцы пользуются транспортом, который закупали как раз в 2017–2019 годах, как раз те три года Тюмень держала планку и регулярно оказывалась в тройке лучших городов России по работе и комфорту общественного транспорта.
Но почему автопарк перестали обновлять? Первым делом стоит вспомнить об экс-главе городского департамента Игоре Фролове. Его задержали в 2021 году по подозрению в краже из городского бюджета. В суде удалось доказать, что мужчина и его мать присвоили себе около 6,4 миллиона рублей бюджетных средств. Осужден он был только в 2023 году. Безусловно такая потеря средств из бюджета могла сказаться на финансировании и развитии общественного транспорта.
Однако стоит указать и на то, что у администрации города за последние годы менялись подрядчики, осуществляющие перевозки. Если раньше подавляющее большинство рейсов обслуживали местные ПАТП, то сейчас появились и иные компании и предприниматели, не все их них качественно выполняют работу и следят за качеством техники.
А потому сейчас в тюменский автобусах зачастую не работают кондиционеры, как терминалы для самостоятельной оплаты. Многие тюменцы не понимают, почему они платят одну и ту же сумму за проезд в старом автобусе, в котором ничего не работает и в редко встречающихся автобусах с рабочими кондиционерами.
Однако шанс на улучшение ситуации есть, глава города пообещал заняться обновлением автопарка и снизить средний возраст автобусов до 4 с половиной лет. Городская администрация уже подала заявку в Минтранс на приобретение 225 новых автобусов.
Однако, если в автобусах хоть изредка можно встретить работающий кондиционер, то в маршрутке на подобное рассчитывать не стоит. Об этом виде транспорта горожане часто говорят, что это не средство передвижения, а средство унижения. Тюменцы часто говорят о том, что этот вид транспорта давно пора заменить автобусами, так как нынешние «Газельки» перманентно переполнены. А платить за тесную маршрутку приходится столько же, сколько за полноценный большой автобус.
Однако в горадминистарции уже говорили о том, что такая замена невозможна, во многом из-за того, что параметры улично-дорожной сети не везде предназначены для движения автобусов. Вдобавок при такой рокировке будет производиться перераспределение пассажиропотока и маршруты станут ездить реже. Также власти обозначили, что во многом полный переход на автобусы является экономически неоправданным.
Однако в Тюмени уже проводилась такая практика, но маршрутки заменяли на автобусы малой вместимости, которые значительно просторнее и комфортнее. Однако и это потребует вложения серьезного объема средств.
Новые районы в городе появляются быстрее, чем общественный транспорт. А потому жители новых окраин часто жалуются на нехватку или полное отсутствие автобусов. С такой проблемой живут, например, в районе Патрушева, который объединяет несколько новых ЖК. Здесь жителям приходится платит за проезд больше, хотя маршрут особо не превышает обычный городской.
«Меняются маршруты, цены выше города, хотя по километрам получается даже меньше, чем по городу. Остановки просто в километре пешком по бетонным плитам. В Андерсоне вообще на огромный район нет ни одной остановки», — рассказывают о проблеме жители.
Но в ответ на подобные жалобы власти обычно просят подождать, ведь строительство социальной инфраструктуры происходит уже после того, как в жилые комплексы заселяются люди. Как сказали представители администрации Тюменского района «деньги идут за людьми».
Однако тюменский урбанист Никита Мельников уверен, что пора менять. Ведь застройщик всегда указывает число квартир в новостройках и рассчитать будущий пассажиропоток можно заранее, а впоследствии его уже можно корректировать.
«У нас город продвигает использование общественного транспорта и стремиться горожан на него пересадить. Но почему тогда люди в новых районах, которые готовы к этом, оказываются обделенными? Да, не все квартиры заселяются единомоментно, но и корректировать график и объем транспорта можно и нужно», — уверен урбанист.
В городе уже около года говорят о дефиците водителей в общественном транспорте и причина такого явления очевидна — низкие зарплаты. Эту проблему озвучит и глава города Максим Афанасьев, отметивший, что этот фактор напрямую связан со стоимостью проезда.
Обычно тюменцы негативно реагируют на повышение тарифов общественного транспорта, однако после высказывания главы города, многие заявили о согласии платить больше, если это будет гарантировать комфорт.
«Готов платить за проезд больше. Вообще в повышении цены за услуги плохого нет, но тогда и комфорт должен увеличится. Должно быть столько автобусов что бы, возможно было в часы, пик ездить сидя или хотя бы не как сельди в бочке», — пишут тюменцы.
К тому же работа водителя общественного транспорта связана с повышенной ответственностью и связана с высокими нагрузками потому, как считает специалист по кадровому обеспечению Кристина Коркина, зарплаты должны быть соответствующими.
Также практически каждый месяц горожане жалуются на сбои в системе оплаты проезда. В некоторых случаях аппараты кондукторов сбоят и не принимают оплату, а наличные есть не у каждого. А порою вовсе у людей деньги списывают по 2 раза.
Также происходят сбои по техническим причинам и людям иногда приходит чек о поездке в те дни, когда они никуда не ездили, однако зачастую такие эпизоды связаны с запоздалой регистрацией старого проезда.
Как итог к работе с общественным транспортом в Тюмени нужно подходить комплексно. За последние 5 лет ситуация значительно ухудшилась, что ощущают горожане, которые пока не готовы назвать тюменский транспорт комфортным.