Стало известно, когда подорожает проезд в тюменских автобусах

Posted Сегодня, 03:41
Published Сегодня, 03:41
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Updated Сегодня, 04:31
В мэрии пояснили, что недавнее заявление главы города Максима Афанасьева о необходимости повышения заработной платы водителям общественного транспорта на стоимость билетов в автобусах, курсирующих по городу, влияния не окажет. Так как цены на проезд для пассажиров регламентируется постановлением, в котором прописаны тарифы на перевозки в 2024, 2025 и 2026 годах.
Согласно документу, очередное повышение платы за проезд в автобусах состоится только в 2025 году — на 1 рубль. В настоящее время, стоимость билетов составляет 31 рубль при наличном и 30 рублей при безналичном расчете.
«Внесение изменений в постановление [№ 163-пк] не запланировано», — сообщили 72.RU в мэрии.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменские водители автобусов по уровню заработной платы вошли в число самых богатых в стране. Представители данной профессии из Тюмени со средней заработной платой 83 тысячи рублей заняли седьмое место рейтинга.