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Published Сегодня, 03:41

Modified Сегодня, 04:31

Updated Сегодня, 04:31

В мэрии Тюмени озвучили планы по повышению стоимости проезда в автобусах

Стало известно, когда подорожает проезд в тюменских автобусах

12 июля 2024, 03:41
Фото: 1MI

В мэрии Тюмени озвучили планы по повышению стоимости проезда в автобусах

Власти Тюмени не планируют увеличивать стоимость билетов в общественном транспорте до конца этого года.

В мэрии пояснили, что недавнее заявление главы города Максима Афанасьева о необходимости повышения заработной платы водителям общественного транспорта на стоимость билетов в автобусах, курсирующих по городу, влияния не окажет. Так как цены на проезд для пассажиров регламентируется постановлением, в котором прописаны тарифы на перевозки в 2024, 2025 и 2026 годах.

Согласно документу, очередное повышение платы за проезд в автобусах состоится только в 2025 году — на 1 рубль. В настоящее время, стоимость билетов составляет 31 рубль при наличном и 30 рублей при безналичном расчете.

«Внесение изменений в постановление [№ 163-пк] не запланировано», — сообщили 72.RU в мэрии.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменские водители автобусов по уровню заработной платы вошли в число самых богатых в стране. Представители данной профессии из Тюмени со средней заработной платой 83 тысячи рублей заняли седьмое место рейтинга.

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