Стало известно, когда подорожает проезд в тюменских автобусах

В мэрии пояснили, что недавнее заявление главы города Максима Афанасьева о необходимости повышения заработной платы водителям общественного транспорта на стоимость билетов в автобусах, курсирующих по городу, влияния не окажет. Так как цены на проезд для пассажиров регламентируется постановлением, в котором прописаны тарифы на перевозки в 2024, 2025 и 2026 годах.