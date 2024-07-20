В новом здании тюменского Рощино появится зал для VIP-пассажиров с отдельным входом

По планам, новое здание, в котором будут только внутрироссийские рейсы, полностью будет готово к эксплуатации к концу 2024 года. После того как оно будет запущено в работу, строители начнут реконструкцию уже существующего корпуса — закрывать его будут частями, поэтому на работе Рощино это не скажется.