В новом здании тюменского Рощино появится зал для VIP-пассажиров с отдельным входом

Posted Сегодня, 04:33
Published Сегодня, 04:33
Modified Сегодня, 04:36
Updated Сегодня, 04:36
По его словам, строительство нового здания аэропорта Рощино завершено на 90% — работы выполнены с опережением графика на 1,5 месяца. В настоящее время строители приступили к отделочным и электромеханическим работам. В ближайшее время ожидается поставка телетрапов, лифтов и эскалаторов.
«Этапов строительства всего три: первый — возведение нового здания и соединение его со старым, второй — реконструкция уже существующего здания аэропорта и третий — благоустройство прилегающей территории», — пояснил 72.RU Мислим Асланов.
По планам, новое здание, в котором будут только внутрироссийские рейсы, полностью будет готово к эксплуатации к концу 2024 года. После того как оно будет запущено в работу, строители начнут реконструкцию уже существующего корпуса — закрывать его будут частями, поэтому на работе Рощино это не скажется.
Ранее «Наш Город» писал, что реконструкции тюменского аэропорта стартовала в июне 2023 года. Работами занимается турецкая компания «Лимакмаращстрой». На эти цели выделено около 14 миллиардов рублей. Полностью все работы планируют завершить до 2027 года. После проведения работ пропуская способность аэропорта вырастет с 600 до 1940 пассажиров в час, площадь аэровокзального комплекса увеличится до 46 тысяч квадратных метров.