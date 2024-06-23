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Published Сегодня, 08:19

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Updated Сегодня, 08:22

До конца 2024 года в аэропорту Рощино увеличат площадь залов для пассажиров

Площадь аэропорта Рощино увеличат до конца года

23 июня 2024, 08:19
Фото: Рощино

До конца 2024 года в аэропорту Рощино увеличат площадь залов для пассажиров

Первый этап реконструкции аэропорта Рощино завершат до конца декабря 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе тюменского аэропорта.

В рамках первого этапа в воздушной гавани появятся два новых телетрапа, комната матери и ребенка, новый медицинский пункт. Кроме того, будут увеличены площади залов ожидания пассажиров, начнет работать новый зал выдачи багажа на внутренние авиарейсы и зал повышенной комфортности.

Фото: Рощино

Обновление ждет и внешний вид Рощино — центральный фасад здания выполнят из стекла, оборудуют кровлю в виде «крыла». Строители уже приступили к работам по остеклению.

В настоящее время в аэропорту полностью выполнены все работы по монтажу металлоконструкций, завершена кладка кирпичных перегородок, газобетонных блоков первого этажа, установлены семь лифтов и три эскалатора.

Общий объем работ 1-го этапа составляет около 19 тысяч квадратных метра.

Ранее «Наш Город» писал, что реконструкцией аэропорта занимается турецкая компания «Лимакмаращстрой». Договор с подрядчиком был заключен в феврале 2023 года. Общая стоимость работ составляет около 14 миллиардов рублей.

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