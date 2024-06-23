Площадь аэропорта Рощино увеличат до конца года

Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
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Updated Сегодня, 08:22
В рамках первого этапа в воздушной гавани появятся два новых телетрапа, комната матери и ребенка, новый медицинский пункт. Кроме того, будут увеличены площади залов ожидания пассажиров, начнет работать новый зал выдачи багажа на внутренние авиарейсы и зал повышенной комфортности.
Обновление ждет и внешний вид Рощино — центральный фасад здания выполнят из стекла, оборудуют кровлю в виде «крыла». Строители уже приступили к работам по остеклению.
В настоящее время в аэропорту полностью выполнены все работы по монтажу металлоконструкций, завершена кладка кирпичных перегородок, газобетонных блоков первого этажа, установлены семь лифтов и три эскалатора.
Общий объем работ 1-го этапа составляет около 19 тысяч квадратных метра.
Ранее «Наш Город» писал, что реконструкцией аэропорта занимается турецкая компания «Лимакмаращстрой». Договор с подрядчиком был заключен в феврале 2023 года. Общая стоимость работ составляет около 14 миллиардов рублей.