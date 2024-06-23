Площадь аэропорта Рощино увеличат до конца года

В рамках первого этапа в воздушной гавани появятся два новых телетрапа, комната матери и ребенка, новый медицинский пункт. Кроме того, будут увеличены площади залов ожидания пассажиров, начнет работать новый зал выдачи багажа на внутренние авиарейсы и зал повышенной комфортности.