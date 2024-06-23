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Published Сегодня, 07:10

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Updated Сегодня, 07:12

В Тюмени построят в 2024 году уникальный холодильный склад

Холодильный склад для продуктов появится рядом с дачами тюменцев

23 июня 2024, 07:10
Фото: инвестиционное агентство Тюменской области

В Тюмени построят в 2024 году уникальный холодильный склад

В Тюмени строят уникальный холодильный складской комплекс. Холодильный терминал, предназначенный для хранения продуктов питания, станет первым комплексом такого формата в Тюмени.

Склад возводит компания «Стройтэк» из Екатеринбурга. Объект расположится на Велижанском тракте, его площадь составит 20 тысяч квадратных метров. Сумма инвестиций, вложенных в проект, 1,7 миллиарда рублей.

По планам, ввод в эксплуатацию первого этапа состоится в декабре 2024 года, сообщили в пресс-службе инвестиционного агентства Тюменской области.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на Велижанском тракте возведут логистический центр «Монетки» за 2 миллиарда рублей. Проект строительства уже получил положительное заключение госэкспертизы. Работы по строительству будут проведены в 2024–2025 годах.

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