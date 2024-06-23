Холодильный склад для продуктов появится рядом с дачами тюменцев

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на Велижанском тракте возведут логистический центр «Монетки» за 2 миллиарда рублей. Проект строительства уже получил положительное заключение госэкспертизы. Работы по строительству будут проведены в 2024–2025 годах.