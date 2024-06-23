Холодильный склад для продуктов появится рядом с дачами тюменцев

Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
Modified Сегодня, 07:12
Updated Сегодня, 07:12
Склад возводит компания «Стройтэк» из Екатеринбурга. Объект расположится на Велижанском тракте, его площадь составит 20 тысяч квадратных метров. Сумма инвестиций, вложенных в проект, 1,7 миллиарда рублей.
По планам, ввод в эксплуатацию первого этапа состоится в декабре 2024 года, сообщили в пресс-службе инвестиционного агентства Тюменской области.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на Велижанском тракте возведут логистический центр «Монетки» за 2 миллиарда рублей. Проект строительства уже получил положительное заключение госэкспертизы. Работы по строительству будут проведены в 2024–2025 годах.