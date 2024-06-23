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Published Сегодня, 04:55

Modified Сегодня, 04:58

Updated Сегодня, 04:58

В Тюмени отменили крестный ход в день Святой Троицы

Крестного хода в день Святой Троицы в Тюмени не будет

23 июня 2024, 04:55
Фото: nashgorod.ru

В Тюмени отменили крестный ход в день Святой Троицы

Один из главных церковных праздников, день Святой Троицы, отмечают сегодня православные христиане. Торжество посвящено сошествию на апостолов Святого Духа, предсказанное Иисусом Христом, и празднуется всегда на 50-й день после Пасхи.

Традиционно во всех храмах в этот день проходят праздничные богослужения и молебны. В Тюмени в эти минуты в Свято-Троицком мужском монастыре походит божественная литургия. Ее проводит митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий.

По окончанию праздничной службы, в 12:00, на площади у собора пройдет молебен. Традиционный крестный ход в этом году отменен из-за ремонтных работ на улицах в центре города, рассказали в пресс-службе Тобольской митрополии.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени перекрыли движение транспорта на участке Профсоюзной — от 50 лет Октября до Оловянникова. Проезд транспортных средств запрещен до 25 июня.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Праздники#Православные праздники#Свято-Троицкий монастырь
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