Крестного хода в день Святой Троицы в Тюмени не будет

Posted Сегодня, 04:55
Published Сегодня, 04:55
Modified Сегодня, 04:58
Updated Сегодня, 04:58
Традиционно во всех храмах в этот день проходят праздничные богослужения и молебны. В Тюмени в эти минуты в Свято-Троицком мужском монастыре походит божественная литургия. Ее проводит митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий.
По окончанию праздничной службы, в 12:00, на площади у собора пройдет молебен. Традиционный крестный ход в этом году отменен из-за ремонтных работ на улицах в центре города, рассказали в пресс-службе Тобольской митрополии.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени перекрыли движение транспорта на участке Профсоюзной — от 50 лет Октября до Оловянникова. Проезд транспортных средств запрещен до 25 июня.