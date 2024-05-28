Логистический центр «Монетки» построят рядом с тюменскими дачами

Posted Сегодня, 05:14
Published Сегодня, 05:14
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Updated Сегодня, 05:18
В документе указано, что экспертизу прошли проектная документация и результаты инженерных изысканий, разработанные ООО «Тюменский архитектурно реставрационный союз».
Согласно опубликованной на портале ГИС Государственный реестр заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства, распределительный центр расположится по адресу Велижанский тракт, 9 км. Информации о начале сроков строительства нет.
По предварительным данным, работы по возведению логистического комплекса площадью более 19 тысяч квадратных метров будут проведены в течение 2024–2025 годов. На реализацию проекта потратят порядка 2 миллиардов рублей. Новый распределительный центр даст региону дополнительно более 5 сотен новых рабочих мест.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области продолжаются работы по строительству логистического центра Ozon. Комплекс площадью 120 тысяч квадратных метров возводят в Тюменском районе, рядом с селом Успенка. В эксплуатацию его планируют сдать в 2025 году.