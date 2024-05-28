Логистический центр «Монетки» построят рядом с тюменскими дачами

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области продолжаются работы по строительству логистического центра Ozon. Комплекс площадью 120 тысяч квадратных метров возводят в Тюменском районе, рядом с селом Успенка. В эксплуатацию его планируют сдать в 2025 году.