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Власти одобрили проект строительства склада «Монетки» в Тюмени за 2 млрд рублей

Логистический центр «Монетки» построят рядом с тюменскими дачами

28 мая 2024, 05:14
Фото: 1MI

Власти одобрили проект строительства склада «Монетки» в Тюмени за 2 млрд рублей

Проект строительства в Тюмени логистического комплекса компании «Элемент-Трейд», владеющей сетью магазинов «Монетка», получил положительное заключение госэкспертизы.

В документе указано, что экспертизу прошли проектная документация и результаты инженерных изысканий, разработанные ООО «Тюменский архитектурно реставрационный союз».

Согласно опубликованной на портале ГИС Государственный реестр заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства, распределительный центр расположится по адресу Велижанский тракт, 9 км. Информации о начале сроков строительства нет.

По предварительным данным, работы по возведению логистического комплекса площадью более 19 тысяч квадратных метров будут проведены в течение 2024–2025 годов. На реализацию проекта потратят порядка 2 миллиардов рублей. Новый распределительный центр даст региону дополнительно более 5 сотен новых рабочих мест.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области продолжаются работы по строительству логистического центра Ozon. Комплекс площадью 120 тысяч квадратных метров возводят в Тюменском районе, рядом с селом Успенка. В эксплуатацию его планируют сдать в 2025 году.

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