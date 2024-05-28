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Во время пожара в тюменской деревне погибла женщина

В Тюменской области из-за непотушенной сигареты дотла сгорел дом. Есть жертвы

28 мая 2024, 04:07
Фото: МЧС

Во время пожара в тюменской деревне погибла женщина

Трагедия произошла ночью 28 мая в деревне Копотилово Казанского района. В жилом двухквартирном доме загорелась одна из квартир.

На борьбу с огнем были направлены семь человек и три единицы техники подразделений МЧС России по Тюменской области и областной противопожарной службы. Общая площадь возгорания составила 80 квадратных метров. К сожалению, во время происшествия погибла женщина.

Фото: МЧС

По предварительным данным, причиной возникновения огня стала непотушенная сигарета.

Ранее «Наш Город» писал, что в начала мая во время пожара в частном доме в деревне Заимка Заводоуковского округа погиб один человек. Общая площадь возгорания составила 20 квадратных метров.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Пожар#МЧС#Сигареты#Гибель на пожаре
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