В Тюменской области из-за непотушенной сигареты дотла сгорел дом. Есть жертвы

Posted Сегодня, 04:07
Published Сегодня, 04:07
Modified Сегодня, 07:04
Updated Сегодня, 07:04
На борьбу с огнем были направлены семь человек и три единицы техники подразделений МЧС России по Тюменской области и областной противопожарной службы. Общая площадь возгорания составила 80 квадратных метров. К сожалению, во время происшествия погибла женщина.
По предварительным данным, причиной возникновения огня стала непотушенная сигарета.
Ранее «Наш Город» писал, что в начала мая во время пожара в частном доме в деревне Заимка Заводоуковского округа погиб один человек. Общая площадь возгорания составила 20 квадратных метров.