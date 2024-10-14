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Логистика

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2024
В Тюменской области в разы вырос спрос на сотрудников автобизнеса
По информации сервиса для размещения объявлений «Авито Авто», в Тюмени спрос на сотрудников в автомобильном бизнесе за год вырос на 20 процентов.
14 октября, 12:01
Курьерам в Тюмени готовы платить более 150 тысяч рублей ежемесячно
Вакансии курьеров в Тюменской области вошли в перечень самых высокооплачиваемых в сфере складской логистики регионе, а также занимают лидирующие позиции по уровню роста предлагаемой заработной платы.
16 сентября, 08:26
Зарплаты машинистов и водителей в Тюмени превысили 100 тысяч рублей
В Тюменской области с начала этого года на 24% увеличились зарплаты в сфере логистики. Средний размер заработка сотрудников отрасли достиг 77,3 тысяч рублей. Об этом сообщили аналитики hh.ru.
30 августа, 06:42
Глава Тобольска Петр Вагин посетил Тобольский мусоросортировочный завод
28 августа, 12:17
Логистический центр «Монетки» построят рядом с тюменскими дачами
Проект строительства в Тюмени логистического комплекса компании «Элемент-Трейд», владеющей сетью магазинов «Монетка», получил положительное заключение госэкспертизы.
28 мая, 05:14
2023
В Тюменской области началось строительство логистического комплекса Ozon
В Тюменской области начались работы по возведению логистического центра Ozon. Новый комплекс расположится в Тюменском районе, недалеко от села Успенка. Его площадь составит порядка 120 тысяч квадратных метров.
4 декабря 2023, 06:08
Квартирный вопрос: хватит ли тюменцам денег на мебель в новом году?
По сравнению с 2022 годом, стоимость мебели выросла на 20%. К новому году может произойти еще один скачок цен — до 30%
30 октября 2023, 16:45
В Тюмени будут строить логистические центры под заказ
В Тюменской области набирает популярность формат промышленного девелопмента, потому застройщики переключились на строительство логистических и промышленных центров под долгосрочную аренду.
4 июля 2023, 03:32

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