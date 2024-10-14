Зарплаты машинистов и водителей в Тюмени превысили 100 тысяч рублей

В Тюменской области с начала этого года на 24% увеличились зарплаты в сфере логистики. Средний размер заработка сотрудников отрасли достиг 77,3 тысяч рублей. Об этом сообщили аналитики hh.ru.