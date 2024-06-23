Объявляли штормовое предупреждение, но не пухопад: пуховый апокалипсис в Тюмени

Posted Сегодня, 06:06
Published Сегодня, 06:06
Modified Сегодня, 06:08
Updated Сегодня, 06:08
Тюменцы уже успели придумать названия данному явлению — «летний снегопад», «снегопад летнего формата».
«Синоптики объявляли штормовое предупреждение, но про пухопад никто не говорил», — отмечают горожане.
«Прошел по улице, домой пришел в „пуховике“», — шутят тюменцы.
Однако не все жители областной столицы пребывают в восторге от «пухопада» — массе людей пух доставляет неудобство.
«Пух очень опасен. Один непотушенный окурок и начнёт гореть всё. Такой случай был в 2021 году, если не ошибаюсь, тогда дом гореть начал, но тогда пуха было гораздо меньше. В общем, катастрофа эти тополя. Да и бедные аллергики», — сетуют тюменцы.
Горожане отмечают, что в предыдущие годы, когда проводилась обрезка тополей, такого «апокалипсиса» не было.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области 23 июня ожидаются грозы и дожди. В регионе объявлено штормовое предупреждение.