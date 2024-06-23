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Updated Сегодня, 06:08

Тюменские улицы заполонил тополиный пух

Объявляли штормовое предупреждение, но не пухопад: пуховый апокалипсис в Тюмени

23 июня 2024, 06:06
Фото: ЧС Тюмень

Тюменские улицы заполонил тополиный пух

Тюменские улицы заполонил тополиный пух. Белым покровом из пуха, летящего с тополей, устелены практически все улицы города. И не только — социальные сети также заполнены фотографиями и видео

Тюменцы уже успели придумать названия данному явлению — «летний снегопад», «снегопад летнего формата».

«Синоптики объявляли штормовое предупреждение, но про пухопад никто не говорил», — отмечают горожане.
Видео: ЧС Тюмень
«Прошел по улице, домой пришел в „пуховике“», — шутят тюменцы.

Однако не все жители областной столицы пребывают в восторге от «пухопада» — массе людей пух доставляет неудобство.

Фото: ЧС Тюмень
«Пух очень опасен. Один непотушенный окурок и начнёт гореть всё. Такой случай был в 2021 году, если не ошибаюсь, тогда дом гореть начал, но тогда пуха было гораздо меньше. В общем, катастрофа эти тополя. Да и бедные аллергики», — сетуют тюменцы.

Горожане отмечают, что в предыдущие годы, когда проводилась обрезка тополей, такого «апокалипсиса» не было.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области 23 июня ожидаются грозы и дожди. В регионе объявлено штормовое предупреждение.

#Валентина Бурнашева#Общество#Видео#Тюмень#Деревья#Тюменская область#Новости тюмени#Лето#Тополиный пух
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