Штормовое предупреждение объявили в Тюменской области

Температура воздуха +25…+30 днем, +14…+19 в вечерние часы. В понедельник в Тюменской области ночью и днем метеорологи обещают кратковременные дожди, местами грозы, в отдельных районах град. Порывы ветра будут достигать 17-22 м/с. Днем воздух прогреется до +26….+31, в ночные часы столбики термометров не опустятся ниже +14…+19.