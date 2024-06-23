Штормовое предупреждение объявили в Тюменской области

Posted Сегодня, 03:42
Published Сегодня, 03:42
Modified Сегодня, 03:45
Updated Сегодня, 03:45
Температура воздуха +25…+30 днем, +14…+19 в вечерние часы. В понедельник в Тюменской области ночью и днем метеорологи обещают кратковременные дожди, местами грозы, в отдельных районах град. Порывы ветра будут достигать 17-22 м/с. Днем воздух прогреется до +26….+31, в ночные часы столбики термометров не опустятся ниже +14…+19.
В Тюмени сегодня синоптики прогнозируют кратковременные дожди в течение дня, +27…+29 в светлое время суток и +22…+19 ночью. В понедельник, 24 июня, в течение дня пройдет небольшие дожди, максимальная температура воздуха составит +23…+25.