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Posted Сегодня, 03:42

Published Сегодня, 03:42

Modified Сегодня, 03:45

Updated Сегодня, 03:45

В Тюменской области ожидаются грозы и штормовой ветер

Штормовое предупреждение объявили в Тюменской области

23 июня 2024, 03:42
Фото: 1MI

В Тюменской области ожидаются грозы и штормовой ветер

В течение дня воскресенья, 23 июня, на юге региона ожидаются дожди, грозы и штормовой ветер, скорость которого будет достигать 15-20 м/с.

Температура воздуха +25…+30 днем, +14…+19 в вечерние часы. В понедельник в Тюменской области ночью и днем метеорологи обещают кратковременные дожди, местами грозы, в отдельных районах град. Порывы ветра будут достигать 17-22 м/с. Днем воздух прогреется до +26….+31, в ночные часы столбики термометров не опустятся ниже +14…+19.

В Тюмени сегодня синоптики прогнозируют кратковременные дожди в течение дня, +27…+29 в светлое время суток и +22…+19 ночью. В понедельник, 24 июня, в течение дня пройдет небольшие дожди, максимальная температура воздуха составит +23…+25.

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