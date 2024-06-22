Стало известно имя приглашенной звезды на День молодежи в Тюмени

В 16:00 возле «Конторы пароходства» начнутся мероприятия для жителей города и их питомцев от создателей подкаста «Полная миска» молодежного СМИ «Мой портал». Среди них, лекция «Почему так важно играть с собакой и как это правильно делать», конкурс костюмов для собак с призами от партнеров и знакомство с подопечными из приюта для бездомных животных «Лучший друг».