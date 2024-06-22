Стало известно имя приглашенной звезды на День молодежи в Тюмени

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
В 16:00 возле «Конторы пароходства» начнутся мероприятия для жителей города и их питомцев от создателей подкаста «Полная миска» молодежного СМИ «Мой портал». Среди них, лекция «Почему так важно играть с собакой и как это правильно делать», конкурс костюмов для собак с призами от партнеров и знакомство с подопечными из приюта для бездомных животных «Лучший друг».
С 16:00 до 17:00 на летней площадке «Конторы пароходства» от команды мультицентра пройдут мастер-классы по созданию интерактивной открытки, по росписи плитки и по плетению из гобелена.
С 16:00 до 18:00 на территории сквера с амфитеатром (Республики, 21) состоится показ документальных фильмов «Из окон моего такси», «Rehab-дневник», «Своими руками», а также премьера первой серии нового документального сериала «(Не)женская профессия». Зрители смогут не только увидеть фильмы, но и обсудить их с режиссером, а также задать интересующие вопросы после окончания киносеанса.
В 16:00 на набережной Тюмени начнется интерактивный спектакль на тему отношений между соседями «Привет, сосед» и тихая дискотека.
Здесь же для тюменцев организуют мастер-классы: «Первые шаги в поинге» от театра огня «Гелиос» и мастер-класс по актерскому мастерству от руководителя театрального сообщества «The ВотЪ» Николая Яскевича.
В 17:00 состоится выступление театра огня «Гелиос» и творческий показ театрального сообщества «The ВотЪ».
В 18:00 стартует вечерняя программа в формате карнавального шествия. Горожане создадут театральные маски, отражающие аутентичность Тюменской области, во время работы лаборатории «Культурный код» с 20 по 28 июня. Участники со своими творениями пройдут в шествии от моста Влюбленных к «Конторе пароходства».
С 18:30 до 19:30 пойдет концерт тюменских разножанровых музыкантов.
С 20:00 до 21:00 состоится выступление хедлайнера праздника Сергея Драгни, известного синглами «Кометы», «Молодые мы», «Лепесток» и другими.
В 21:00 начнется праздничная дискотека. Для горожан музыку исполнит DJ Vadim Kodzaev.
Ранее «Наш Город» писал, что 29 июня в Тюмени не будут продавать алкогольные напитки в связи с проведением массовых мероприятий. Запрет будет действовать с 8:00 до 21:00.