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Published Сегодня, 11:25

Modified Сегодня, 11:27

Updated Сегодня, 11:27

В Тюмени на Дне молодежи выступит Драгни

Стало известно имя приглашенной звезды на День молодежи в Тюмени

22 июня 2024, 11:25
Фото: 1MI

В Тюмени на Дне молодежи выступит Драгни

День молодежи отметят в Тюмени в следующие выходные. Праздничные мероприятия в этом году состоятся 29 июня. Для жителей гостей областной столицы подготовлена масса мероприятий, в числе которых мастер-классы, концерты, спектакли и, конечно, выступление приглашенных звезд.

В 16:00 возле «Конторы пароходства» начнутся мероприятия для жителей города и их питомцев от создателей подкаста «Полная миска» молодежного СМИ «Мой портал». Среди них, лекция «Почему так важно играть с собакой и как это правильно делать», конкурс костюмов для собак с призами от партнеров и знакомство с подопечными из приюта для бездомных животных «Лучший друг».

С 16:00 до 17:00 на летней площадке «Конторы пароходства» от команды мультицентра пройдут мастер-классы по созданию интерактивной открытки, по росписи плитки и по плетению из гобелена.

С 16:00 до 18:00 на территории сквера с амфитеатром (Республики, 21) состоится показ документальных фильмов «Из окон моего такси», «Rehab-дневник», «Своими руками», а также премьера первой серии нового документального сериала «(Не)женская профессия». Зрители смогут не только увидеть фильмы, но и обсудить их с режиссером, а также задать интересующие вопросы после окончания киносеанса.

В 16:00 на набережной Тюмени начнется интерактивный спектакль на тему отношений между соседями «Привет, сосед» и тихая дискотека.

Здесь же для тюменцев организуют мастер-классы: «Первые шаги в поинге» от театра огня «Гелиос» и мастер-класс по актерскому мастерству от руководителя театрального сообщества «The ВотЪ» Николая Яскевича.

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В 17:00 состоится выступление театра огня «Гелиос» и творческий показ театрального сообщества «The ВотЪ».

В 18:00 стартует вечерняя программа в формате карнавального шествия. Горожане создадут театральные маски, отражающие аутентичность Тюменской области, во время работы лаборатории «Культурный код» с 20 по 28 июня. Участники со своими творениями пройдут в шествии от моста Влюбленных к «Конторе пароходства».

С 18:30 до 19:30 пойдет концерт тюменских разножанровых музыкантов.

С 20:00 до 21:00 состоится выступление хедлайнера праздника Сергея Драгни, известного синглами «Кометы», «Молодые мы», «Лепесток» и другими.

В 21:00 начнется праздничная дискотека. Для горожан музыку исполнит DJ Vadim Kodzaev.

Ранее «Наш Город» писал, что 29 июня в Тюмени не будут продавать алкогольные напитки в связи с проведением массовых мероприятий. Запрет будет действовать с 8:00 до 21:00.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Праздники#День молодежи
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