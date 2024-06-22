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Updated Сегодня, 12:41

На Тюменскую область надвигаются ливни, град и штормовой ветер

Ливни, град и штормовой ветер. В Тюмени резко изменится погода

22 июня 2024, 12:41
Фото: 1MI

На Тюменскую область надвигаются ливни, град и штормовой ветер

Грозы, туман, дожди и сильные ветер ожидается на юге Тюменской области в воскресенье, 23 июня. По прогнозам метеорологов тюменского филиала Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе, температура воздуха днем составит +28…+30.

В ночные часы столбики термометров не опустятся ниже +14….+19. Скорость ветра составит 5-10 м/с, при грозе порывы будут достигать 17 м/с.

Фото: omsk-meteo.ru

В понедельник, 24 июня, существенно погода не изменится — синоптики прогнозируют дожди, местами ливневные, грозы и ветер 17-22 м/с, в отдельных районах град. В дневные часы воздух прогреется до +29…+31, ночью термометры покажут +14…+19. Во вторник жара начнет отступать — максимальная температура воздуха в этот день составит +19…+24. Ожидаются сильные дожди, грозы, град и ветер с порывами до 22 м/с.

В Тюмени в воскресенье в течение дня метеорологи обещают кратковременные дожди, ветер до 7 м/с. Максимальная дневная температура воздуха составит +25…+28, в ночные часы столбики термометров покажут +18…+19.

В первый рабочий день новой недели ожидаются небольшие осадки в виде дождя в течение дня, +26…+28 в светлое время суток и +19…+23 в ночные часы.

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