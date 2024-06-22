Ливни, град и штормовой ветер. В Тюмени резко изменится погода

Posted Сегодня, 12:41
Published Сегодня, 12:41
Modified Сегодня, 12:41
Updated Сегодня, 12:41
В ночные часы столбики термометров не опустятся ниже +14….+19. Скорость ветра составит 5-10 м/с, при грозе порывы будут достигать 17 м/с.
В понедельник, 24 июня, существенно погода не изменится — синоптики прогнозируют дожди, местами ливневные, грозы и ветер 17-22 м/с, в отдельных районах град. В дневные часы воздух прогреется до +29…+31, ночью термометры покажут +14…+19. Во вторник жара начнет отступать — максимальная температура воздуха в этот день составит +19…+24. Ожидаются сильные дожди, грозы, град и ветер с порывами до 22 м/с.
В Тюмени в воскресенье в течение дня метеорологи обещают кратковременные дожди, ветер до 7 м/с. Максимальная дневная температура воздуха составит +25…+28, в ночные часы столбики термометров покажут +18…+19.
В первый рабочий день новой недели ожидаются небольшие осадки в виде дождя в течение дня, +26…+28 в светлое время суток и +19…+23 в ночные часы.