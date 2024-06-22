Ливни, град и штормовой ветер. В Тюмени резко изменится погода

В понедельник, 24 июня, существенно погода не изменится — синоптики прогнозируют дожди, местами ливневные, грозы и ветер 17-22 м/с, в отдельных районах град. В дневные часы воздух прогреется до +29…+31, ночью термометры покажут +14…+19. Во вторник жара начнет отступать — максимальная температура воздуха в этот день составит +19…+24. Ожидаются сильные дожди, грозы, град и ветер с порывами до 22 м/с.