Почти квест. Тюменцы занимают место в очереди с полуночи ради печати о гражданстве РФ

Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
Modified Сегодня, 10:49
Updated Сегодня, 10:49
Горожане отмечают, что с такими очередями сталкиваются впервые и требуют вмешательства прокуратуры Тюменской области для решения данной проблемы.
«Хочется, чтобы кто-то обратил внимания и решил вопрос. Считаю это полным издевательством над людьми. Такого не встречала нигде», — пожаловалась в социальных сетях она из родительниц.
По словам тюменки, мало того, что в очереди приходится стоять с полуночи, так еще и в заветный кабинет возможно попасть только через три дня.
«Мамочки с грудными детьми как должны стоять в очередь по 3 дня? Да, три дня! Это самое интересное, потому что попав в список, на следующий день ты просто не успеваешь пройти. Просидев у отделения целую ночь и целый день, людям приходиться сидеть еще ночь и еще день! Хочу, чтобы это заметила прокуратура Тюменской области. Почему люди должны мучиться? Сделайте нормальную электронную запись через Госуслуги, посадите второго сотрудника. Можно же что-то придумать, 21 век на дворе», — возмутилась тюменка.
«Наш Город» направил запрос в УМВД по Тюменской области, комментарии ожидаются.
Напомним, в ноябре прошлого года утратил силу документ, согласно которому наличие свидетельства о рождении по умолчанию считалось наличием свидетельства о гражданстве России.
Отныне для подтверждения гражданства у ребенка требуется спецпечать в документе. Исключение — случаи, когда дети вписаны во внутренний паспорт родителей, их заграничные паспорта или ребенок имеет собственный загранпаспорт.
Штамп о наличии гражданства РФ в свидетельстве о рождении требуется: