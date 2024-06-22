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Published Сегодня, 10:44

Modified Сегодня, 10:49

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Тюменцы занимают очередь с полуночи ради получения печати о гражданстве РФ

Почти квест. Тюменцы занимают место в очереди с полуночи ради печати о гражданстве РФ

22 июня 2024, 10:44

Тюменцы занимают очередь с полуночи ради получения печати о гражданстве РФ

Тюменские родители продолжают штурмовать отделения полиции по вопросам миграции. Для того, чтобы поставить печати о гражданстве РФ в свидетельства о рождении детей, им приходится занимать очереди с полуночи.

Горожане отмечают, что с такими очередями сталкиваются впервые и требуют вмешательства прокуратуры Тюменской области для решения данной проблемы.

«Хочется, чтобы кто-то обратил внимания и решил вопрос. Считаю это полным издевательством над людьми. Такого не встречала нигде», — пожаловалась в социальных сетях она из родительниц.

По словам тюменки, мало того, что в очереди приходится стоять с полуночи, так еще и в заветный кабинет возможно попасть только через три дня.

«Мамочки с грудными детьми как должны стоять в очередь по 3 дня? Да, три дня! Это самое интересное, потому что попав в список, на следующий день ты просто не успеваешь пройти. Просидев у отделения целую ночь и целый день, людям приходиться сидеть еще ночь и еще день! Хочу, чтобы это заметила прокуратура Тюменской области. Почему люди должны мучиться? Сделайте нормальную электронную запись через Госуслуги, посадите второго сотрудника. Можно же что-то придумать, 21 век на дворе», — возмутилась тюменка.

«Наш Город» направил запрос в УМВД по Тюменской области, комментарии ожидаются.

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Напомним, в ноябре прошлого года утратил силу документ, согласно которому наличие свидетельства о рождении по умолчанию считалось наличием свидетельства о гражданстве России.

Отныне для подтверждения гражданства у ребенка требуется спецпечать в документе. Исключение — случаи, когда дети вписаны во внутренний паспорт родителей, их заграничные паспорта или ребенок имеет собственный загранпаспорт.

Штамп о наличии гражданства РФ в свидетельстве о рождении требуется:

  • несовершеннолетним детям, родившимся после 26 октября 2023 года (после вступления в силу Федерального закона от 28 апреля 2023 г. № 138-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации»),
  • детям, получающим паспорт по достижении 14 лет, при отсутствии отметки о гражданстве,
  • детям, не имеющим заграничный паспорт, и планирующим выезд за пределы России в страны, где возможен въезд без оформления заграничного паспорта,
  • при регистрации/перерегистрации ребенка до 14 лет по месту жительства.


#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени
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