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Published Сегодня, 10:02

Modified Сегодня, 10:04

Updated Сегодня, 10:04

Тюменцы попали в километровые пробки по дороге к базам отдыха

Трассы на выездах из Тюмени сковали пробки

22 июня 2024, 10:02
Фото: 1MI

Тюменцы попали в километровые пробки по дороге к базам отдыха

Многокилометровые пробки образовались на выездах из Тюмени — жители областной столицы массово едут к местам отдыха и на дачи.

Затор возник на Московском тракте — от Закалужской — до поселка Московский, затруднено движение по Салаирскому тракту в сторону базы отдыха Верхний бор — от оздоровительного центра «Серебряный бор». Также в пробке стоят водители в районе горячего источника «Тюменский».

Традиционно затруднено движение на Федюнинского, улице Червишевский тракт — от Федюнинского до Спасской и в районе поселка Боровский, рядом с озером Андреевское.

Отметим, в настоящее время столбики термометров в областной столице показывают +26. Несмотря на прогнозы синоптиков о ливнях и грозах, день очень солнечный. Небольшой дождь вероятен лишь в вечерние часы.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени до 25 июня перекрыли участок улицы Профсоюзной. Там будут проводить ремонтные работы.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Дорожные пробки#Новости тюмени#Пробки#Безопасность на дорогах
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