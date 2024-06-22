Трассы на выездах из Тюмени сковали пробки

Posted Сегодня, 10:02
Published Сегодня, 10:02
Modified Сегодня, 10:04
Updated Сегодня, 10:04
Затор возник на Московском тракте — от Закалужской — до поселка Московский, затруднено движение по Салаирскому тракту в сторону базы отдыха Верхний бор — от оздоровительного центра «Серебряный бор». Также в пробке стоят водители в районе горячего источника «Тюменский».
Традиционно затруднено движение на Федюнинского, улице Червишевский тракт — от Федюнинского до Спасской и в районе поселка Боровский, рядом с озером Андреевское.
Отметим, в настоящее время столбики термометров в областной столице показывают +26. Несмотря на прогнозы синоптиков о ливнях и грозах, день очень солнечный. Небольшой дождь вероятен лишь в вечерние часы.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени до 25 июня перекрыли участок улицы Профсоюзной. Там будут проводить ремонтные работы.