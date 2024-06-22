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Posted Сегодня, 12:22

Published Сегодня, 12:22

Modified Сегодня, 12:24

Updated Сегодня, 12:24

В Тюмени открывается корейское стритфуд кафе

Корейское стритфуд кафе откроется в Тюмени. Там подают хот-дог с малиновым вареньем

22 июня 2024, 12:22
Фото: hitro | гастрономический стрит-фуд

В Тюмени открывается корейское стритфуд кафе

В Тюмени в преддверии Дня молодежи откроется новое корейское заведение Hitro. Там будут подавать гастрономический стритфуд. В меню различные десерты, хот-доги, вок и широкая лапша бьянг-бьян.

Также в Hitro имеются также традиционные сэндвичи и сэндвичи-десерты с черничным вареньем, розмаринов, сыром камамбер, сэндвич с манго чатни, кремом из йогурта и орехами, а также хот-дог в малиновым вареньем и говяжьей сосиской. Также имеются в меню веганские бургеры с авокадо, огурцом и кинзой, традиционные паровые булочки с начинкой, различные лимонады, смузи и другие напитки.

Фото: hitro | гастрономический стрит-фуд

Средняя стоимость сэндвичей и хот-догов составляет 300 рублей, большая порция лапши стоит 400-500 рублей, лимонад или смузи порядка 300 рублей.

С сегодняшнего дня и до 28 июня стрит-фуд Hitro будет работать в тестовом режиме. Официальное открытие запланировано на 28 июня.

Располагается заведении на улице Герцена. В открытие заведения вложено около 100 миллионов рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени готовят к открытию бабл-ти бар Harucha. Заведение будет специализироваться на приготовлении чая, кофе и других напитков с тапиокой и джус-боллами.

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