Корейское стритфуд кафе откроется в Тюмени. Там подают хот-дог с малиновым вареньем

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
Также в Hitro имеются также традиционные сэндвичи и сэндвичи-десерты с черничным вареньем, розмаринов, сыром камамбер, сэндвич с манго чатни, кремом из йогурта и орехами, а также хот-дог в малиновым вареньем и говяжьей сосиской. Также имеются в меню веганские бургеры с авокадо, огурцом и кинзой, традиционные паровые булочки с начинкой, различные лимонады, смузи и другие напитки.
Средняя стоимость сэндвичей и хот-догов составляет 300 рублей, большая порция лапши стоит 400-500 рублей, лимонад или смузи порядка 300 рублей.
С сегодняшнего дня и до 28 июня стрит-фуд Hitro будет работать в тестовом режиме. Официальное открытие запланировано на 28 июня.
Располагается заведении на улице Герцена. В открытие заведения вложено около 100 миллионов рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени готовят к открытию бабл-ти бар Harucha. Заведение будет специализироваться на приготовлении чая, кофе и других напитков с тапиокой и джус-боллами.