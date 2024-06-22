Корейское стритфуд кафе откроется в Тюмени. Там подают хот-дог с малиновым вареньем

Также в Hitro имеются также традиционные сэндвичи и сэндвичи-десерты с черничным вареньем, розмаринов, сыром камамбер, сэндвич с манго чатни, кремом из йогурта и орехами, а также хот-дог в малиновым вареньем и говяжьей сосиской. Также имеются в меню веганские бургеры с авокадо, огурцом и кинзой, традиционные паровые булочки с начинкой, различные лимонады, смузи и другие напитки.