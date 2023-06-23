В Тюмени началась реконструкция аэропорта Рощино. На работы потратят 14 млрд

Posted Сегодня, 06:01
Published Сегодня, 06:01
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«Через 4 года площадь нашего аэропорта увеличится практически вдвое. Пропускная способность — втрое. Количество телескопических трапов вырастет с пяти до семи. В новом аэровокзальном комплексе будет больше стоек регистрации — 39. Для сравнения — сейчас их 15. Тюмень часто называют воротами Сибири, а Рощино, зачастую — первое, что видят гости нашего города. Это отправная точка ярких впечатлений и путешествий как для приезжих, так и для самих тюменцев. Сделаем так, чтобы проход через эти ворота стал максимально комфортным», — подчеркнул Александр Моор.
Работы по реконструкции тюменского Рощино пройдут в период с 2023 по 2027 годы. После проведения работ пропуская способность аэропорта вырастет с 600 до 1940 пассажиров в час, площадь аэровокзального комплекса увеличится до 46 тысяч квадратных метров).
В аэропорту будут работать семь крытых телескопических трапов, 16 кабин паспортного контроля на международных воздушных линиях. Ожидаемый годовой объем пассажирских перевозок достигнет 3,8 миллионов пассажиров в год.
Все работы будут проведены без остановки работы аэропорта.
Ранее «Наш Город» писал, что реконструкцией тюменского аэропорта Рощино стоимостью 13,9 миллиардов рублей займется компания «Лимакмаращстрой», входящая в турецкий консорциум Limak Marash.