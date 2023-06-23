В Тюмени началась реконструкция аэропорта Рощино. На работы потратят 14 млрд

Работы по реконструкции тюменского Рощино пройдут в период с 2023 по 2027 годы. После проведения работ пропуская способность аэропорта вырастет с 600 до 1940 пассажиров в час, площадь аэровокзального комплекса увеличится до 46 тысяч квадратных метров).