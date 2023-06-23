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В Тюмени началась реконструкция аэропорта Рощино. На работы потратят 14 млрд

23 июня 2023, 06:01
Фото: тг-канал Александр Моор

Капсулу времени заложили в основание международного терминала в Рощино

В Тюменской области дан старт строительству нового терминала международного аэропорта Рощино. Капсулу времени в основание терминала заложил губернатор региона Александр Моор.
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Тюмень
«Через 4 года площадь нашего аэропорта увеличится практически вдвое. Пропускная способность — втрое. Количество телескопических трапов вырастет с пяти до семи. В новом аэровокзальном комплексе будет больше стоек регистрации — 39. Для сравнения — сейчас их 15. Тюмень часто называют воротами Сибири, а Рощино, зачастую — первое, что видят гости нашего города. Это отправная точка ярких впечатлений и путешествий как для приезжих, так и для самих тюменцев. Сделаем так, чтобы проход через эти ворота стал максимально комфортным», — подчеркнул Александр Моор.

Работы по реконструкции тюменского Рощино пройдут в период с 2023 по 2027 годы. После проведения работ пропуская способность аэропорта вырастет с 600 до 1940 пассажиров в час, площадь аэровокзального комплекса увеличится до 46 тысяч квадратных метров).

В аэропорту будут работать семь крытых телескопических трапов, 16 кабин паспортного контроля на международных воздушных линиях. Ожидаемый годовой объем пассажирских перевозок достигнет 3,8 миллионов пассажиров в год.

Все работы будут проведены без остановки работы аэропорта.

Ранее «Наш Город» писал, что реконструкцией тюменского аэропорта Рощино стоимостью 13,9 миллиардов рублей займется компания «Лимакмаращстрой», входящая в турецкий консорциум Limak Marash.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Аэропорт Рощино#Реконструкция "Рощино"#Тюмень#Тюменская область
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