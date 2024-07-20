Тюменские следователи изучают ситуацию с домами без воды и света

Posted 20 июля, 03:58
Published 20 июля, 03:58
Modified 4 сентября, 06:09
Updated 4 сентября, 06:09
«В июне 2024 года мы получили 21 дом в дар от тюменского предпринимателя Станислава Борисова. Изначально застройщик планировал вручать дома с подключенными коммуникациями. Но, так и не дождавшись от энергетиков обещанных мощностей, был вынужден передать нам дома без присоединения к электроэнергии», — сообщили бойцы.
Тюменцы отметили, что на данный момент тюменские следователи проводят проверку относительное сложившейся ситуации. И, несмотря на то, что вина лежит на энергетиках, уголовному преследованию необоснованно подвергнут бизнесмен.
Военные попросили Бастрыкина взять расследование данного дела под личный контроль и прислать для проведения проверки следователей из Москвы.
Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Тюменской области Александру Кублякову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и по всем доводам, озвученным в обращении.
Ранее «Наш Город» писал, что в начале июня жители коттеджного поселка в Перевалово жаловались Бастрыкину на проблемы с электроснабжением. Застройщик сообщил, что для подключения электроэнергии собственникам необходимо самостоятельно заключить договоры с сетевыми компаниями. Однако последние отказались предоставить услугу из-за отсутствия доступных электросетей.