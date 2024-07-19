Погибшего на СВО строителя из Тюмени наградили орденом Мужества посмертно

Posted Сегодня, 09:53
Published Сегодня, 09:53
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Updated Сегодня, 09:55
Контрактника Дмитрия Воробьева наградили орденом Мужества посмертно. Награду передали родным, вручение состоялось в администрации Лабытнанги, ЯНАО.
Дмитрий родился в Харькове, но вырос в Лабытнанги, где окончил школу и техникум. После службы в армии и учебы в институте мужчина перебрался в Тюмень, чтобы связать жизнь со строительством.
Подписав контракт, Дмитрий отправился на передовую, где служил старшим стрелком. Мужчина погиб во время выполнения боевой задачи в Донбассе. Прощание с ним состоялось в феврале.
Ранее «Наш город» писал, что 12 июля в селе Абатское простились с погибшим на СВО Артуром Антипенко. Мужчина не выходил на связь с родными с декабря прошлого года.