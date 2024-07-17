Тюменский наводчик пехоты погиб на СВО

Ранее «Наш город» сообщал, что дети из Тюмени, у которых родственники погибли в зоне проведения специальной военной операции, смогут бесплатно посетить парк аттракционов. Распространять билеты будет филиал Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по Тюменской области.