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Тюменский наводчик пехоты погиб на СВО

Тюменский наводчик пехоты погиб на СВО

17 июля 2024, 11:10
Фото: Изображение Midjourney
В Ишимском районе Тюменской области простились с погибшим во время проведения специальной военной операции бойцом. Речь идет об Алексее Тупицине, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Похороны Алексея уже состоялись. Он погиб при выполнении боевого задания.

«Алексей с честью и достоинством исполнил долг военнослужащего, защищая мирных граждан. Выражаем глубокие и искренние соболезнования родным и близким Алексея. Он оставил свой след в истории Отечества как настоящий герой», — рассказали в администрации Ишимского района.

Похороны бойца проходили с военными почестями. С ним простились 13 июля.

Ранее «Наш город» сообщал, что дети из Тюмени, у которых родственники погибли в зоне проведения специальной военной операции, смогут бесплатно посетить парк аттракционов. Распространять билеты будет филиал Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по Тюменской области.

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