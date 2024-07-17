Тюменский наводчик пехоты погиб на СВО

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
Похороны Алексея уже состоялись. Он погиб при выполнении боевого задания.
«Алексей с честью и достоинством исполнил долг военнослужащего, защищая мирных граждан. Выражаем глубокие и искренние соболезнования родным и близким Алексея. Он оставил свой след в истории Отечества как настоящий герой», — рассказали в администрации Ишимского района.
Похороны бойца проходили с военными почестями. С ним простились 13 июля.
Ранее «Наш город» сообщал, что дети из Тюмени, у которых родственники погибли в зоне проведения специальной военной операции, смогут бесплатно посетить парк аттракционов. Распространять билеты будет филиал Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по Тюменской области.