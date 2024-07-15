В России учредили стипендию имени тюменского военкора Журавлева

Posted Сегодня, 14:35
Published Сегодня, 14:35
Modified Сегодня, 14:37
Updated Сегодня, 14:37
Журавлев погиб при исполнении профессионального долга в зоне проведения специальной военной операции. Он был корреспондентом РИА «Новости».
Стипендией будут поощрять студентов журфака.
«У этой стипендии, конечно, тоже есть свое цифровое измерение — 50 тысяч рублей. Но главное, конечно, здесь не деньги, а энергия, которая заложена в этой стипендии», — заявил генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.
Ранее в Тюменской областной Думе прошла выставка, посвященная погибшему военкору. Ростислав Журавлев погиб в прошлом году в зоне СВО от удара кассетными боеприпасами. В 2014 году журналист освещал деятельность Тюменской областной думы, а также был членом Молодежного парламента.