В России учредили стипендию имени тюменского военкора Журавлева

Ранее в Тюменской областной Думе прошла выставка, посвященная погибшему военкору. Ростислав Журавлев погиб в прошлом году в зоне СВО от удара кассетными боеприпасами. В 2014 году журналист освещал деятельность Тюменской областной думы, а также был членом Молодежного парламента.