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В России учредили стипендию имени тюменского военкора Журавлева

В России учредили стипендию имени тюменского военкора Журавлева

15 июля 2024, 14:35
Фото: 1MI
Стипендию имени погибшего военкора, уроженца Тюмени Ростислава Журавлева учредили в России. Об этом договорились Международная медиагруппа «Россия сегодня», МГУ, ВШЭ, а также РЭУ имени Плеханова.
Сюжет
Зона сво

Журавлев погиб при исполнении профессионального долга в зоне проведения специальной военной операции. Он был корреспондентом РИА «Новости».

Стипендией будут поощрять студентов журфака.

«У этой стипендии, конечно, тоже есть свое цифровое измерение — 50 тысяч рублей. Но главное, конечно, здесь не деньги, а энергия, которая заложена в этой стипендии», — заявил генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.

Ранее в Тюменской областной Думе прошла выставка, посвященная погибшему военкору. Ростислав Журавлев погиб в прошлом году в зоне СВО от удара кассетными боеприпасами. В 2014 году журналист освещал деятельность Тюменской областной думы, а также был членом Молодежного парламента.

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