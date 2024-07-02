В Тюмени подорожают продукты, а на пляже заметили нудиста с собакой

Posted Сегодня, 13:33
Published Сегодня, 13:33
Modified Сегодня, 13:35
Updated Сегодня, 13:35
Жители Тюмени требуют от городских властей организовать в областном центре бесплатный пляж. Соответствующее требование изложено в петиции, размещенной в Интернете.
Авторы документа отмечают, что из-за того, что в городе отсутствует бесплатное оборудованное место для купания, в водоемах, где запрещено купаться, гибнут люди. Только за первые 20 дней июня на воде погибли семь человек.
Несмотря на то, что в Тюмени сегодня достаточно прохладно и столбики термометров показывают лишь +22, одному из жителей областной столицы стало настолько жарко, что он разделся догола.
Абсолютно голого мужчину заметили на пляже озера Круглое. По словам очевидцев, нудист купался в озере со своей собакой и разгуливал по пляжу «в чем мать родила». Отметим, озеро Круглое входит в число мест, где купание запрещено. Отдыхать там можно только в пределах береговой линии.
В Тюменской области женщины чаще всего обращаются к пластическим хирургам, чтобы изменить форму носа, век, омолодить лицо или убрать лишний жир. Однако не всем такие операции подходят, вдобавок есть риск возникновения осложнений и даже проблем с психикой.
Отмечается, что не все операции проводятся из-за желания выглядеть лучше. Так, ринопластика или септопластика чаще проводятся по медицинским показаниям, когда строение носа препятствует дыханию. Кроме того, растет спрос и на маммопластику. Операция может проводиться для снижения нагрузки на позвоночник и шейную зону, если у женщины от природы очень пышная и тяжелая грудь.
Рост цен коснется практически всех отраслей — от производства и продажи продуктов и непродовольственных товаров до строительства жилья. Правда, подорожание резким не будет — стоимость товаров и услуг будет расти постепенно.
По словам тюменского экономиста, доцента кафедры экономической теории и прикладной экономики Финансово-экономического института Тюменского госуниверситета Ивана Вилкова, вероятнее всего, повышение цен будет носить ступенчатый характер.
Причиной отказа в департаменте соцразвития Тюменской области назвали не подтвержденный факт его проживания в регионе на дату участия в СВО. У бойца отсутствовала прописка по месту жительства или пребывания.
После вмешательства прокуратуры Тюмени, суд обязал департамент соцразвития выплатить 41-летнему военному положенные выплаты за ранение.