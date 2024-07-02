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Posted Сегодня, 13:33

Published Сегодня, 13:33

Modified Сегодня, 13:35

Updated Сегодня, 13:35

В Тюмени подорожают продукты, а на пляже заметили нудиста с собакой

В Тюмени подорожают продукты, а на пляже заметили нудиста с собакой

2 июля 2024, 13:33
Фото: 1MI
Дайджест событий в Тюменской области за 2 июля
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Тюменцы требуют открыть бесплатный пляж

Жители Тюмени требуют от городских властей организовать в областном центре бесплатный пляж. Соответствующее требование изложено в петиции, размещенной в Интернете.

Авторы документа отмечают, что из-за того, что в городе отсутствует бесплатное оборудованное место для купания, в водоемах, где запрещено купаться, гибнут люди. Только за первые 20 дней июня на воде погибли семь человек.

«На воде гибнут люди»: горожане требуют от мэрии срочно открыть бесплатный пляж
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В Тюмени заметили нудиста

Несмотря на то, что в Тюмени сегодня достаточно прохладно и столбики термометров показывают лишь +22, одному из жителей областной столицы стало настолько жарко, что он разделся догола.

Абсолютно голого мужчину заметили на пляже озера Круглое. По словам очевидцев, нудист купался в озере со своей собакой и разгуливал по пляжу «в чем мать родила». Отметим, озеро Круглое входит в число мест, где купание запрещено. Отдыхать там можно только в пределах береговой линии.

«В чем мать родила»: на тюменском озере заметили нудиста
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Тюменки стали чаще обращаться за пластикой

В Тюменской области женщины чаще всего обращаются к пластическим хирургам, чтобы изменить форму носа, век, омолодить лицо или убрать лишний жир. Однако не всем такие операции подходят, вдобавок есть риск возникновения осложнений и даже проблем с психикой.

Отмечается, что не все операции проводятся из-за желания выглядеть лучше. Так, ринопластика или септопластика чаще проводятся по медицинским показаниям, когда строение носа препятствует дыханию. Кроме того, растет спрос и на маммопластику. Операция может проводиться для снижения нагрузки на позвоночник и шейную зону, если у женщины от природы очень пышная и тяжелая грудь.

Безумная красота! Почему тюменки стали чаще обращаться к пластическим хирургам?
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В Тюмени подорожают продукты

Рост цен коснется практически всех отраслей — от производства и продажи продуктов и непродовольственных товаров до строительства жилья. Правда, подорожание резким не будет — стоимость товаров и услуг будет расти постепенно.

По словам тюменского экономиста, доцента кафедры экономической теории и прикладной экономики Финансово-экономического института Тюменского госуниверситета Ивана Вилкова, вероятнее всего, повышение цен будет носить ступенчатый характер.

Вслед за коммуналкой в Тюмени подорожают продукты и услуги
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Тюменскому бойцу СВО отказали в выплате после ранения

Причиной отказа в департаменте соцразвития Тюменской области назвали не подтвержденный факт его проживания в регионе на дату участия в СВО. У бойца отсутствовала прописка по месту жительства или пребывания.

После вмешательства прокуратуры Тюмени, суд обязал департамент соцразвития выплатить 41-летнему военному положенные выплаты за ранение.

Участнику спецоперации из Тюмени чиновники отказали в выплате за ранение
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