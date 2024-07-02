В Тюмени подорожают продукты, а на пляже заметили нудиста с собакой

Отмечается, что не все операции проводятся из-за желания выглядеть лучше. Так, ринопластика или септопластика чаще проводятся по медицинским показаниям, когда строение носа препятствует дыханию. Кроме того, растет спрос и на маммопластику. Операция может проводиться для снижения нагрузки на позвоночник и шейную зону, если у женщины от природы очень пышная и тяжелая грудь.