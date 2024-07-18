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Погибшего на СВО тюменца похоронили спустя 8 месяцев после гибели

Погибшего на СВО тюменца похоронили спустя 8 месяцев после гибели

18 июля 2024, 08:06
Фото: 1MI
Артур Антипенко ушел на СВО добровольцем. Связь с мужчиной оборвалась в декабре прошлого года.

В селе Абатское Тюменской области простились с погибшим на СВО Артуром Антипенко. 45-летний мужчина служил в батальоне «Кедр», сообщается в группе «Комитет-совет солдатских матерей России».

Фото: Комитет-совет солдатских матерей России / ВКонтакте

Тюменец ушел на передовую добровольцем. Последний раз он связывался с родными в декабре прошлого года. Прощание с бойцом состоялось в его родном селе 12 июля.

Ранее «Наш город» писал, что на СВО погиб наводчик пехоты из Ишимского района. С Алексеем Тупициным простились 13 июля.

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