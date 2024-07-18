Погибшего на СВО тюменца похоронили спустя 8 месяцев после гибели

Posted Сегодня, 08:06
Published Сегодня, 08:06
Modified Сегодня, 09:44
Updated Сегодня, 09:44
В селе Абатское Тюменской области простились с погибшим на СВО Артуром Антипенко. 45-летний мужчина служил в батальоне «Кедр», сообщается в группе «Комитет-совет солдатских матерей России».
Тюменец ушел на передовую добровольцем. Последний раз он связывался с родными в декабре прошлого года. Прощание с бойцом состоялось в его родном селе 12 июля.
Ранее «Наш город» писал, что на СВО погиб наводчик пехоты из Ишимского района. С Алексеем Тупициным простились 13 июля.