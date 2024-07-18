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Дом Василия Блюхера в Тюмени восстановят за 8 миллионов рублей

Дом Василия Блюхера в Тюмени восстановят за 8 миллионов рублей

18 июля 2024, 03:09
Фото: Комитет культурного наследия Тюменской области
Власти уже нашли подрядчика, он занимается разработкой проектной документации. Средства на восстановление дома выделят из регионального бюджета.

В Тюмени проведут капитальный ремонт дома Василия Блюхера на Республики. Здание признано объектом культурного наследия федерального значения, сообщили в комитете культурного наследия Тюменской области.

Согласно документам, опубликованным на Госзакупках, площадь дома составляет 237 квадратных метров. Он состоит из двух этажей и подвала.

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Подрядчик уже найден, он занимается разработкой проектной документации. На ремонт здания направят 8.7 миллиона рублей, средства будут выделены из регионального бюджета.

Ранее «Наш город» писал, что на реконструкцию ДК «Строитель» потратят 1.9 миллиарда рублей. Ремонт планируется провести в 2025 году.

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