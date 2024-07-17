Пристегните ремни. В Тюмени ко дню города появится новый экстремальный аттракцион

Posted Сегодня, 11:56
Published Сегодня, 11:56
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
О подготовке нового аттракциона сообщает телеграм-канал Темы Тюмени. К монтажу машины уже приступили специалисты.
Как рассказало руководство парка, новый аттракцион будет называться «Высший пилотаж» и будет при этом экстремальным. Рассчитан же он на посетителей ростом от 140 сантиметров.
Как будет работать аттракцион и насколько он будет экстремален в реальности, пока не сообщается.
Ранее сообщалось о том, что в Тюмени начали стройку нового экстремального аттракциона высотой в 20 метров.