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Published Сегодня, 11:56

Modified Сегодня, 12:05

Updated Сегодня, 12:05

В Тюмени ко дню города появится новый экстремальный аттракцион

Пристегните ремни. В Тюмени ко дню города появится новый экстремальный аттракцион

17 июля 2024, 11:56
Фото: Изображение Midjourney

В Тюмени ко дню города появится новый экстремальный аттракцион

В Тюмени ко дню празднования Дня города появится новый аттракцион в парке на Цветном бульваре.

О подготовке нового аттракциона сообщает телеграм-канал Темы Тюмени. К монтажу машины уже приступили специалисты.

Как рассказало руководство парка, новый аттракцион будет называться «Высший пилотаж» и будет при этом экстремальным. Рассчитан же он на посетителей ростом от 140 сантиметров.

Как будет работать аттракцион и насколько он будет экстремален в реальности, пока не сообщается.

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#Александр Смирнов#Общество#Происшествия#Новости тюмени#Аттракционы#День города
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