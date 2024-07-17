Отходит от берегов. В Тюмени критически изменился уровень воды в Туре

Средним показателем для Туры на середину июля является отметка в 170 сантиметров. Однако сейчас уровень воды в Туре, по оценке экспертов, меньше метра и с каждым днем он становится все ниже. Пока специалисты не видят предпосылок для восполнения Турой утерянных объемов воды.