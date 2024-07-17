Отходит от берегов. В Тюмени критически изменился уровень воды в Туре

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
Modified Сегодня, 09:50
Updated Сегодня, 09:50
Средним показателем для Туры на середину июля является отметка в 170 сантиметров. Однако сейчас уровень воды в Туре, по оценке экспертов, меньше метра и с каждым днем он становится все ниже. Пока специалисты не видят предпосылок для восполнения Турой утерянных объемов воды.
«Уровень воды в реке летом снижается закономерно, это ее естественный цикл. К тому же нельзя сказать, что у нас активно идут дожди. В совокупности это и дает стабильное снижение уровня. Минимальным показатель будет в начале осени», — объяснил «Нашему городу» гидрограф Валерий Заруба.
Причем некоторые специалисты отмечают, что уровень воды заметнее всего снизился именно на территории Тюмени, в Свердловской области и на территории других субъектов Тюменской области, по словам гидролога Сергея Демченко, уровень воды существенно выше. Такое явление связывают активным водопользованием и повышенным потреблением воды тюменскими почвами.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что за последние годы существенно изменилось состояние Туры, но пока власти не готовы заняться работами по очистке загрязненной водной артерии.