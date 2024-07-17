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Posted Сегодня, 09:48

Published Сегодня, 09:48

Modified Сегодня, 09:50

Updated Сегодня, 09:50

В Тюмени критически изменился уровень воды в Туре.

Отходит от берегов. В Тюмени критически изменился уровень воды в Туре

17 июля 2024, 09:48
Фото: 1MI
В Тюмени критически изменился уровень воды в Туре.

В Тюмени критически изменился уровень воды в Туре

Вода в Туре продолжает отходить от берегов. Засушливая погода и естественный цикл реки способствуют снижению уровня воды.
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Тура

Средним показателем для Туры на середину июля является отметка в 170 сантиметров. Однако сейчас уровень воды в Туре, по оценке экспертов, меньше метра и с каждым днем он становится все ниже. Пока специалисты не видят предпосылок для восполнения Турой утерянных объемов воды.

«Уровень воды в реке летом снижается закономерно, это ее естественный цикл. К тому же нельзя сказать, что у нас активно идут дожди. В совокупности это и дает стабильное снижение уровня. Минимальным показатель будет в начале осени», — объяснил «Нашему городу» гидрограф Валерий Заруба.
Состояние Туры на 17 июля 2024 года.Состояние Туры на 17 июля 2024 года.
Состояние Туры на 17 июля 2024 года.
Фото: Скриншот cam72.su

Причем некоторые специалисты отмечают, что уровень воды заметнее всего снизился именно на территории Тюмени, в Свердловской области и на территории других субъектов Тюменской области, по словам гидролога Сергея Демченко, уровень воды существенно выше. Такое явление связывают активным водопользованием и повышенным потреблением воды тюменскими почвами.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что за последние годы существенно изменилось состояние Туры, но пока власти не готовы заняться работами по очистке загрязненной водной артерии.

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