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Молочная продукция в Тюмени подорожала до 11%

Молочная продукция в Тюмени подорожала до 11%

18 июля 2024, 02:42
Фото: 1MI
Заметнее всего выросли цены на сливочное масло. Сейчас упаковка весом 180 граммов обойдется в среднем в 189.6 рубля.

С начала года в Тюмени выросли цены на молочную продукцию. Заметнее всего подорожали сливочное масло и сыр — на 11,8% и 11,3% соответственно. Сейчас 180 граммов сливочного масла обойдутся в среднем в 189.6 рубля, а 200 граммов сыра — в 246.8 рубля, рассказал СЕО сервиса мониторинга цен «Ценозавр» Константин Калугин РБК Тюмень.

Литр молока вырос в цене на 2,6% — до 78.3 рубля. При этом стоимость сметаны, творога и кефира почти не изменилась. 180 граммов сметаны стоят в среднем 65.3 рубля, пачка творога с таким же весом — 84.4 рубля, а литр кефира можно купить в среднем за 108.2 рубля.

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По мнению экспертов, главная причина роста цен — увеличение себестоимости. С начала года выросли затраты на производство, отплату труда и логистику. Также на рост цен повлиял тот факт, что один из крупнейших поставщиков заквасок ушел с российского рынка, а налаживание новых цепочек поставок требует времени и дополнительных вложений. Из-за этого молочная продукция может подорожать в течение года еще на 5-9%.

Ранее «Наш город» писал, что газировка в Тюмени подорожала за год на 15%. Это произошло из-за введения акциза и удорожания логистики.

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