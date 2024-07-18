Молочная продукция в Тюмени подорожала до 11%

По мнению экспертов, главная причина роста цен — увеличение себестоимости. С начала года выросли затраты на производство, отплату труда и логистику. Также на рост цен повлиял тот факт, что один из крупнейших поставщиков заквасок ушел с российского рынка, а налаживание новых цепочек поставок требует времени и дополнительных вложений. Из-за этого молочная продукция может подорожать в течение года еще на 5-9%.