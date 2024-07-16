nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 02:19

Published Сегодня, 02:19

Modified Сегодня, 02:21

Updated Сегодня, 02:21

Реконструкция ДК «Строитель» обойдется тюменским властям в 1.9 млрд рублей

Реконструкция ДК «Строитель» обойдется тюменским властям в 1.9 млрд рублей

16 июля 2024, 02:19
Фото: 2ГИС
Проект реконструкции и сумма уже одобрены госэкспертизой. Ремонт планируется провести в 2025 году.

Реконструкция ДК «Строитель» на Республики обойдется бюджету региона в 1.9 миллиарда рублей. Об этом сообщила директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер РБК Тюмень.

Стоимость и проект реконструкции одобрены госэкспертизой. Ремонт планируется провести в 2025 году, однако точные сроки начала работ зависят от наличия финансов в бюджете.

Взять и не разориться. Сколько сейчас стоит для тюменца реальный автокредит?
Узнать подробнее

В обновленном ДК будут оборудованы хореографические, репетиционные и конференц-залы. На прилегающей территории высадят многолетние растения.

Дворец культуры был закрыт в 2023 году из-за ненормативного состояния. Тогда же коллектив учреждения временно переехал в здание на Текстильной.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени построят новую клинику и лабораторный центр. На это потратят миллиард рублей.

Читайте также:
Тюменские полицейские сорвали вечеринку в шашлычной из-за мигрантовВ России учредили стипендию имени тюменского военкора ЖуравлеваВедро — и раньше срока! В Тюменской области пошли грузди
#Любовь Селезнева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Ремонт#Капитальный ремонт#Новости тюмени#Реконструкция#ДК
Подпишитесь
Рейтинг застройщиков Тюмени: кто больше зарабатывает на ваших квартирах?
Вчера, 04:00
Без воды. Почему тюменская Тура мелеет уже четвертый год и при чем тут Каспий?
Вчера, 07:00
Хамские комментарии и обесценивание: какие условия работы ждут тюменцев в «ЮТэйр»?
Вчера, 07:08
Тюмень астрологическая: гадалка сопоставила районы города со знаками зодиака
Вчера, 09:09
Это — не экстремизм. Листовки «рожай от русских» в Тюмени признали законными
Вчера, 07:59
Взять и не разориться. Сколько сейчас стоит для тюменца реальный автокредит?
Вчера, 09:01