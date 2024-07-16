Реконструкция ДК «Строитель» обойдется тюменским властям в 1.9 млрд рублей

Posted Сегодня, 02:19
Published Сегодня, 02:19
Modified Сегодня, 02:21
Updated Сегодня, 02:21
Реконструкция ДК «Строитель» на Республики обойдется бюджету региона в 1.9 миллиарда рублей. Об этом сообщила директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер РБК Тюмень.
Стоимость и проект реконструкции одобрены госэкспертизой. Ремонт планируется провести в 2025 году, однако точные сроки начала работ зависят от наличия финансов в бюджете.
В обновленном ДК будут оборудованы хореографические, репетиционные и конференц-залы. На прилегающей территории высадят многолетние растения.
Дворец культуры был закрыт в 2023 году из-за ненормативного состояния. Тогда же коллектив учреждения временно переехал в здание на Текстильной.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени построят новую клинику и лабораторный центр. На это потратят миллиард рублей.