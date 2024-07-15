Ведро — и раньше срока! В Тюменской области пошли грузди

Posted Сегодня, 13:08
Published Сегодня, 13:08
Modified Сегодня, 13:08
Updated Сегодня, 13:08
Как рассказывают любители тихой охоты, набрать при желании можно целое ведро, особенно далеко за городом. Результатом улова жители области поделились в телеграм-канале Темы Тюмени.
Набрать такое количество грибникам удалось в районе Комарова. Однако, как рассказывают специалисты в сборе — это место далеко не последнее для поиска грибов.
Ранее сообщалось о том, что в Тюменских лесах к концу июня пошла земляника.