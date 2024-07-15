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Posted Сегодня, 13:08

Published Сегодня, 13:08

Modified Сегодня, 13:08

Updated Сегодня, 13:08

В Тюменской области пошли грузди раньше срока

Ведро — и раньше срока! В Тюменской области пошли грузди

15 июля 2024, 13:08
Фото: Изображение Midjourney

В Тюменской области пошли грузди раньше срока

В Тюменской области начали появляться грузди, почти на месяц раньше срока, как рассказывают грибники.

Как рассказывают любители тихой охоты, набрать при желании можно целое ведро, особенно далеко за городом. Результатом улова жители области поделились в телеграм-канале Темы Тюмени.

Фото: Темы Тюмени

Набрать такое количество грибникам удалось в районе Комарова. Однако, как рассказывают специалисты в сборе — это место далеко не последнее для поиска грибов.

Ранее сообщалось о том, что в Тюменских лесах к концу июня пошла земляника.

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#Александр Смирнов#Общество#Происшествия#Новости тюмени#Грибы#Урожай
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