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Проект реконструкции ДНК «Строитель» в Тюмени одобрен госэкспертизой

Проект реконструкции ДНК «Строитель» одобрили в госэкспертизе

22 марта 2024, 04:44
Фото: 2 ГИС

Проект реконструкции ДНК «Строитель» в Тюмени одобрен госэкспертизой

Проект реконструкции тюменского дворца национальных культур «Строитель» получил положительное заключение госэкспертизы. Соответствующая информация опубликована на портале ЕГРЗ.
Фото: ЕГРЗ
«Результат экспертизы — положительное заключение. Дата заключения — 21 марта 2024 года. Вид планируемых работ — реконструкция», — указано в документе.

По планам властей, работы по реконструкции «Строителя» будут проведены в 2025 году. В бюджете на 2024 год данная статья расходов не предусмотрена в бюджете.

Разработка проектной документации реконструкции ДНК «Строитель» была начала в 2023 году. Проектом занимался Тюменский архитектурно-реставрационный союз. Стоимость контракта составила более 4 миллионов рублей.

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Согласно документу, ремонтные работы будут проведены на площади более 8,3 тысяч квадратных метров. Общий объем строительных работ составит около 51 тысячи квадратов.

Напомним, ДНК «Строитель» закрыт с ноября 2023 года в связи с ненормативным состоянием здания. Временно дворец культуры располагается в здании по улице Текстильная, 5а.

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