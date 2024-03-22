Проект реконструкции ДНК «Строитель» одобрили в госэкспертизе

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«Результат экспертизы — положительное заключение. Дата заключения — 21 марта 2024 года. Вид планируемых работ — реконструкция», — указано в документе.
По планам властей, работы по реконструкции «Строителя» будут проведены в 2025 году. В бюджете на 2024 год данная статья расходов не предусмотрена в бюджете.
Разработка проектной документации реконструкции ДНК «Строитель» была начала в 2023 году. Проектом занимался Тюменский архитектурно-реставрационный союз. Стоимость контракта составила более 4 миллионов рублей.
Согласно документу, ремонтные работы будут проведены на площади более 8,3 тысяч квадратных метров. Общий объем строительных работ составит около 51 тысячи квадратов.
Напомним, ДНК «Строитель» закрыт с ноября 2023 года в связи с ненормативным состоянием здания. Временно дворец культуры располагается в здании по улице Текстильная, 5а.