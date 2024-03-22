Стоимость реставрации водонапорной башни в Тюмени завысили на миллионы рублей

Posted Сегодня, 04:20
Published Сегодня, 04:20
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Updated Сегодня, 04:22
«В ходе контрольного мероприятия проверены порядок и сроки проведения закупок, наличие и состав научно-проектной и исполнительной документации, выборочно фактическое выполнение ремонтно-реставрационных работ. Проверкой установлены нарушения Федерального закона в части нарушения условий договоров и сроков размещения информации о заключенных соглашениях, нарушения норм ценообразования в строительстве, завышение объемов выполненных работ на сумму 4,2 миллиона рублей», — сообщили в Счетной палате.
Реставрационные работы тюменской водонапорной башни были проведены в 2022–2023 годах. Сумма контракта составила 134 миллиона рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени до конца года завершат работы по реконструкции здания бывшего дома быта «Сибирь». После проведения работ по реновации там расположится многофункциональный центр.