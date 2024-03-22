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При реставрации тюменской водонапорной башни обнаружили переплату на 4 млн руб

Стоимость реставрации водонапорной башни в Тюмени завысили на миллионы рублей

22 марта 2024, 04:20
Фото: 2 ГИС

При реставрации тюменской водонапорной башни обнаружили переплату на 4 млн руб

Нарушение федерального законодательства выявили специалисты Счетной палаты Тюмени. По данным ведомства, ремонт городского памятника и объекта культурного наследия обошелся бюджету дороже, чем должен был.
«В ходе контрольного мероприятия проверены порядок и сроки проведения закупок, наличие и состав научно-проектной и исполнительной документации, выборочно фактическое выполнение ремонтно-реставрационных работ. Проверкой установлены нарушения Федерального закона в части нарушения условий договоров и сроков размещения информации о заключенных соглашениях, нарушения норм ценообразования в строительстве, завышение объемов выполненных работ на сумму 4,2 миллиона рублей», — сообщили в Счетной палате.

Реставрационные работы тюменской водонапорной башни были проведены в 2022–2023 годах. Сумма контракта составила 134 миллиона рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени до конца года завершат работы по реконструкции здания бывшего дома быта «Сибирь». После проведения работ по реновации там расположится многофункциональный центр.

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