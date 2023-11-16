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Тюменский Дворец культур «Строитель» переехал в новое здание

В Тюмени закрыли ДНК «Строитель». Там будет проведена реконструкция

16 ноября 2023, 06:16
Фото: 2 ГИС

Тюменский Дворец культур «Строитель» переехал в новое здание

В Тюмени закрыли Дворец национальных культур «Строитель» из-за ненормативного состояния здания. Теперь ДНК располагается по адресу улица Текстильная, 5А. Об этом сообщила, директор областного департамента культуры Елена Майер.

По ее словам, здание ДНК «Строитель» будет реконструировано. В настоящее время ведется работа над сметой — определяется определение стоимость проведения строительных работ в текущих ценах. Доработка документации будет завершена к 23 мая 2024 года, пишет РБК Тюмень.

Напомним, на разработку проекта реконструкции ДК «Строитель» тюменские власти потратили 4,3 миллиона рублей. Контракт был заключен летом этого года с Тюменским архитектурно-реставрационным союзом. Компания стала единственной, кто подал заявку на участие в аукционе.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени планируют провести работы по реконструкции корпуса Аграрного университета, расположенного по улице Республики, 7. Проектная документация уже разработана и на данный момент отправлена на госэкспертизу.

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#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Реконструкция#Реновация#ДНК Строитель
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