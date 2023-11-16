В Тюмени закрыли ДНК «Строитель». Там будет проведена реконструкция

Posted Сегодня, 06:16
Published Сегодня, 06:16
Modified Сегодня, 06:18
Updated Сегодня, 06:18
По ее словам, здание ДНК «Строитель» будет реконструировано. В настоящее время ведется работа над сметой — определяется определение стоимость проведения строительных работ в текущих ценах. Доработка документации будет завершена к 23 мая 2024 года, пишет РБК Тюмень.
Напомним, на разработку проекта реконструкции ДК «Строитель» тюменские власти потратили 4,3 миллиона рублей. Контракт был заключен летом этого года с Тюменским архитектурно-реставрационным союзом. Компания стала единственной, кто подал заявку на участие в аукционе.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени планируют провести работы по реконструкции корпуса Аграрного университета, расположенного по улице Республики, 7. Проектная документация уже разработана и на данный момент отправлена на госэкспертизу.