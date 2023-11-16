В Тюмени закрыли ДНК «Строитель». Там будет проведена реконструкция

По ее словам, здание ДНК «Строитель» будет реконструировано. В настоящее время ведется работа над сметой — определяется определение стоимость проведения строительных работ в текущих ценах. Доработка документации будет завершена к 23 мая 2024 года, пишет РБК Тюмень.