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Возле рынка «Южный» в Тюмени снесут здания из-за реконструкции

Возле рынка «Южный» в Тюмени снесут здания. Что будет с самим рынком?

22 марта 2024, 03:55
Фото: 1MI

Возле рынка «Южный» в Тюмени снесут здания из-за реконструкции

Снос зданий будет проводиться из-за запланированной реконструкции улицы Чаплина. Проезжую часть хотят расширить до четырех полос.

В Тюмени планируют провести реконструкцию дороги в районе улиц Чаплина и Колхозной. Там же расположен и рынок «Южный», возле которого будут сносить здания.

«Предусмотрена реконструкция транспортного коридора в границах улицы Николая Чаплина и улицы Колхозная с устройством разворотных полос на всем протяжении. Реализация данного объекта подразумевает снос объектов недвижимости, расположенных в границах указанных улиц», — рассказали в администрации города РБК Тюмень.
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Проектная документация на проведение работ на данный момент не разработана. Будет ли снесен рынок «Южный» — в мэрии не сообщили, сославшись на то, что этот вопрос не в компетенции администрации.

Уполномоченным органом является департамент имущественных отношений Тюменской области. Там рассказали, что на данный момент снос рынка не запланирован.

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Работы по реконструкции улицы Чаплина будут проводиться в 2026–2030 годах. Проезжую часть расширят до четырех полос, а также на этом участке обустроят тротуары, ливневые канализации и установят остановки.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени построят новый ЖК, но для этого снесут два многоэтажных дома. ЖК хотят построить до 2027 года.

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