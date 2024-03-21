Руководители «тюменских металлоконструкций» ответят за налоговые махинации

Posted Сегодня, 14:40
Published Сегодня, 14:40
Modified Сегодня, 14:42
Updated Сегодня, 14:42
По версии следствия, бывший директор компании по производству металлоконструкций и его заместитель организовали фиктивные операции с контрагентами, что привело к уклонению от уплаты налога на добавленную стоимость. Банковским счетам обвиняемых наложен арест на сумму недоимки.
Уголовное дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения.
Ранее в России предложили увеличить налоговые вычеты за покупку жилья для многодетных.