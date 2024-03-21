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В Тюмени руководители компании ответят за налоговые махинации

Руководители «тюменских металлоконструкций» ответят за налоговые махинации

21 марта 2024, 14:40
Фото: 1MI

В Тюмени руководители компании ответят за налоговые махинации

Прокуратура Тюменской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителей Тюмени и Санкт-Петербурга, обвиняемых в уклонении от уплаты налогов на сумму более 100 миллионов рублей.

По версии следствия, бывший директор компании по производству металлоконструкций и его заместитель организовали фиктивные операции с контрагентами, что привело к уклонению от уплаты налога на добавленную стоимость. Банковским счетам обвиняемых наложен арест на сумму недоимки.

Уголовное дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения.

Ранее в России предложили увеличить налоговые вычеты за покупку жилья для многодетных.

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