Тюменские полицейские сорвали вечеринку в шашлычной из-за мигрантов

Posted Сегодня, 16:23
Published Сегодня, 16:23
Modified Сегодня, 16:25
Updated Сегодня, 16:25
Как сообщили гости «Туркистана», в заведение зашел ОМОН, потребовал выключить музыку и разойтись.
«Людей было много, у кого-то проверяли документы. Организаторы обещали вернуть деньги за входной билет», — сообщают тюменцы.
Известно, что инцидент произошел 13 июля. Как сообщает ura.ru со ссылкой на источники, правоохранители проводили рейд на предмет соблюдения миграционного законодательства. Поскольку кафе, где проводилась вечеринка, является изюбленным местом иностранцев, туда нагрянули силовики.
Организаторы пообещали впредь более тщательно выбирать площадку для своих мероприятий.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменским школьникам, которые приехали в Россию из стран СНГ, будут показывать фильм о жизни в России. Съемки материала уже начались.