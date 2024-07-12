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Новую клинику и лабораторный центр построят в Тюмени

Новую клинику и лабораторный центр построят в Тюмени

12 июля 2024, 03:19
Фото: 1MI
В общей сложности в реализацию проектов вложат миллиард рублей. Для клиники уже ищут земельный участок.

В Тюмени построят клинику с хирургическим блоком. Проект реализует сеть клиник «Про-Медицина» при поддержке правительства региона, сообщил в своем Телеграм-канале замгубернатора Андрей Пантелеев.

В строительство клиники вложат 600 миллионов рублей. Проект будет реализован до 2028 года, он позволит создать 70 новых рабочих мест. Сейчас идет поиск земельного участка.

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Также до 2027 года в Тюмени создадут испытательно-лабораторный центр. В реализацию этого проекта вложат около 400 миллионов рублей.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени построят первое 50-этажное здание. Оно будет расположено вблизи озер Кривое и Турбеково.

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