Новую клинику и лабораторный центр построят в Тюмени

Posted Сегодня, 03:19
Published Сегодня, 03:19
Modified Сегодня, 03:21
Updated Сегодня, 03:21
В Тюмени построят клинику с хирургическим блоком. Проект реализует сеть клиник «Про-Медицина» при поддержке правительства региона, сообщил в своем Телеграм-канале замгубернатора Андрей Пантелеев.
В строительство клиники вложат 600 миллионов рублей. Проект будет реализован до 2028 года, он позволит создать 70 новых рабочих мест. Сейчас идет поиск земельного участка.
Также до 2027 года в Тюмени создадут испытательно-лабораторный центр. В реализацию этого проекта вложат около 400 миллионов рублей.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени построят первое 50-этажное здание. Оно будет расположено вблизи озер Кривое и Турбеково.