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15-летняя мотоциклистка сбила ребенка в Тобольске

15-летняя мотоциклистка сбила ребенка в Тобольске

18 июля 2024, 06:55
Фото: Госавтоинспекция Тобольска
Виновница ДТП скрылась с места происшествия. Пострадавшая девочка доставлена в больницу.
Сюжет
ДТП

Вечером 16 июля в микрорайоне Строитель в Тобольске 10-летняя девочка попала под колеса мотоцикла. Она переходила дорогу, сообщили в Госавтоинспекции Тобольска.

Мотоциклом управляла 15-летняя девушка, она скрылась с места происшествия. Пострадавшую доставили в больницу. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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Ранее «Наш город» писал, что на трассе Екатеринбург — Тюмень столкнулись два автомобиля. В аварии пострадали два человека.

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