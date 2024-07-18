15-летняя мотоциклистка сбила ребенка в Тобольске

Posted Сегодня, 06:55
Published Сегодня, 06:55
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Вечером 16 июля в микрорайоне Строитель в Тобольске 10-летняя девочка попала под колеса мотоцикла. Она переходила дорогу, сообщили в Госавтоинспекции Тобольска.
Мотоциклом управляла 15-летняя девушка, она скрылась с места происшествия. Пострадавшую доставили в больницу. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее «Наш город» писал, что на трассе Екатеринбург — Тюмень столкнулись два автомобиля. В аварии пострадали два человека.