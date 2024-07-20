Ливни и град надвигаются на Тюмень

Posted Сегодня, 03:24
Published Сегодня, 03:24
Modified Сегодня, 03:26
Updated Сегодня, 03:26
В Тюмени 20 июля ожидается пасмурная погода, дожди в течение дня. Утром термометры покажут +17…+20, в дневные часы воздух прогреется до +22….+24, в темное время суток температура воздуха составит +16…+20. Ветер будет дуть со скоростью до 1,3-3,4 м/с.
УФ-индекс 3 балла, магнитное поле неустойчивое. Восход в 4:14, закат в 21:14, продолжительность дня 17 часов.
В Тобольске 20 июля синоптики обещают дожди в течение дня, +16…+20 утром, до +21…+23 в дневные часы, +16…+18 в вечернее время суток. Скорость ветра составит 2,2-3,2 м/с.
УФ-индекс 3 балла, магнитное поле неустойчивое. Восход в 3:56, закат в 21:11, продолжительность дня 17 часов 15 минут.
В Ишиме 20 июля ожидается небольшой дождь в течение дня, пасмурная погода. В утренние часы термометры покажут +15…+17, днем температура воздуха составит +17…+20, в ночные часы ожидается до +16…+18. Ветер будет дуть со скоростью 2,5-2,7 м/с.
УФ-индекс 2 балла, магнитное поле неустойчивое. Восход в 4:05, закат в 20:52, продолжительность дня 16 часов 47 минут.