Ливни и град надвигаются на Тюмень

В Тюмени 20 июля ожидается пасмурная погода, дожди в течение дня. Утром термометры покажут +17…+20, в дневные часы воздух прогреется до +22….+24, в темное время суток температура воздуха составит +16…+20. Ветер будет дуть со скоростью до 1,3-3,4 м/с.