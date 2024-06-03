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Владельцы коттеджей под Тюменью пожаловались в СК на проблемы с электричеством

Владельцы коттеджей под Тюменью пожаловались Бастрыкину на проблемы с электричеством

3 июня 2024, 03:35
Фото: 1MI

Владельцы коттеджей под Тюменью пожаловались в СК на проблемы с электричеством

Более 500 тюменских семей, купивших жилье в селе Перевалово, не могут переехать в новое жилье из-за проблем с электроснабжением — электричество полностью отсутствует.

Застройщик сообщил новоселам, что для подключения электроэнергии собственникам необходимо самостоятельно заключить договоры с сетевыми компаниями. Однако ресурсоснабжающие организации отказываются предоставлять услуги из-за отсутствия доступных электросетей.

Пострадавшим, в том числе многодетным семьям и семьям участников СВО приходится арендовать жилые помещения за свой счет.

Данной ситуация заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин и поручил тюменскому СУ СК провести проверке и предоставить доклад о ходе расследования и его результатах.

Ранее «Наш Город» писал, что в декабре 2023 года на постоянные перебои с электроснабжением Александру Бастрыкину жаловались жители тюменского ДНТ «Русское поле». Тогда во время морозов порядка 900 домов остались без света.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Следственный комитет#Новости тюмени#Электроснабжение#Перевалово#Александр Бастрыкин
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