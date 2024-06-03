Владельцы коттеджей под Тюменью пожаловались Бастрыкину на проблемы с электричеством

Posted Сегодня, 03:35
Published Сегодня, 03:35
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Застройщик сообщил новоселам, что для подключения электроэнергии собственникам необходимо самостоятельно заключить договоры с сетевыми компаниями. Однако ресурсоснабжающие организации отказываются предоставлять услуги из-за отсутствия доступных электросетей.
Пострадавшим, в том числе многодетным семьям и семьям участников СВО приходится арендовать жилые помещения за свой счет.
Данной ситуация заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин и поручил тюменскому СУ СК провести проверке и предоставить доклад о ходе расследования и его результатах.
Ранее «Наш Город» писал, что в декабре 2023 года на постоянные перебои с электроснабжением Александру Бастрыкину жаловались жители тюменского ДНТ «Русское поле». Тогда во время морозов порядка 900 домов остались без света.