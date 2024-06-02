Концентрация вредных веществ превышена в 1,2 раза: воздух в Тюмени стал опасным

Posted Сегодня, 12:46
Published Сегодня, 12:46
Modified Сегодня, 12:50
Updated Сегодня, 12:50
Причиной смога являются бушующие вторые сутки под Тюменью ландшафтные пожары. По данным сервиса IQAir, в настоящее время концентрация вредных веществ в областной сейчас в 1,2 раза превышает рекомендуемое ВОЗ среднегодовое значение качества воздуха.
Индекс качества воздуха находится в норме и составляет 32, при норме от 0 до 50.
Согласно прогнозам, на предстоящей неделе воздух в областной столице станет опасным — концентрация частиц PM2.5 в среду превысит показатель 52, а к концу недели достигнет 80.
Напомни, во время смога не рекомендуется открывать двери и окна для проветривания помещений, находиться длительное время на улице. Особенно это касается людей, входящих в группу риска — граждан преклонного возраста, маленьких детей и подростков, беременных женщин и людей с сердечно-легочными заболеваниями.