Концентрация вредных веществ превышена в 1,2 раза: воздух в Тюмени стал опасным

Напомни, во время смога не рекомендуется открывать двери и окна для проветривания помещений, находиться длительное время на улице. Особенно это касается людей, входящих в группу риска — граждан преклонного возраста, маленьких детей и подростков, беременных женщин и людей с сердечно-легочными заболеваниями.