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Posted Сегодня, 12:46

Published Сегодня, 12:46

Modified Сегодня, 12:50

Updated Сегодня, 12:50

Воздух в Тюмени стал опасным

Концентрация вредных веществ превышена в 1,2 раза: воздух в Тюмени стал опасным

2 июня 2024, 12:46
Фото: 1MI

Воздух в Тюмени стал опасным

Жители Тюмени жалуются на запах дыма и смог, окутавший город. По словам горожан, запах гари ощущается во всех районах города — в центре, на Московском и Червишевском трактах, в Заречном микрорайоне и т. д.

Причиной смога являются бушующие вторые сутки под Тюменью ландшафтные пожары. По данным сервиса IQAir, в настоящее время концентрация вредных веществ в областной сейчас в 1,2 раза превышает рекомендуемое ВОЗ среднегодовое значение качества воздуха.

Индекс качества воздуха находится в норме и составляет 32, при норме от 0 до 50.

Фото: IQAir

Согласно прогнозам, на предстоящей неделе воздух в областной столице станет опасным — концентрация частиц PM2.5 в среду превысит показатель 52, а к концу недели достигнет 80.

Напомни, во время смога не рекомендуется открывать двери и окна для проветривания помещений, находиться длительное время на улице. Особенно это касается людей, входящих в группу риска — граждан преклонного возраста, маленьких детей и подростков, беременных женщин и людей с сердечно-легочными заболеваниями.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Смог#Неприятный запах
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