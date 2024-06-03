Ландшафтный пожар произошел рядом с тюменским СНТ

Posted Сегодня, 03:13
Published Сегодня, 03:13
Modified Сегодня, 03:15
Updated Сегодня, 03:15
Борьбу с огнем вели 5 единиц техники МЧС России, специалисты Авиалесоохраны, сообщили в МЧС России по Тюменской области.
По данным департамента лесного комплекса Тюменской области, за последние сутки на территории региона был зарегистрирован также один лесной пожар площадью 0,5 гектаров. По данным, на утро 3 июня на территории региона действующих лесных пожаров нет.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени вечером 1 июня серьезный ландшафтный пожар произошел в районе СНТ «Факел» и «Подорожник». Его площадь составила 55 гектаров.