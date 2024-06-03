nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 03:13

Published Сегодня, 03:13

Modified Сегодня, 03:15

Updated Сегодня, 03:15

В Тюмени возле СНТ произошел серьезный ландшафтный пожар

Ландшафтный пожар произошел рядом с тюменским СНТ

3 июня 2024, 03:13
Фото: 1MI

В Тюмени возле СНТ произошел серьезный ландшафтный пожар

Серьезный ландшафтный пожар произошел в воскресенье в Тюмени в районе садового общества «Липовый остров». Там загорелась сухая растительность и трава на площади 5 гектаров

Борьбу с огнем вели 5 единиц техники МЧС России, специалисты Авиалесоохраны, сообщили в МЧС России по Тюменской области.

По данным департамента лесного комплекса Тюменской области, за последние сутки на территории региона был зарегистрирован также один лесной пожар площадью 0,5 гектаров. По данным, на утро 3 июня на территории региона действующих лесных пожаров нет.

Читайте также:
Итоги недели: отставка Кухарука, ландшафтные пожары и катастрофическое обмеление ТурыКонцентрация вредных веществ превышена в 1,2 раза: воздух в Тюмени стал опаснымШтормовое предупреждение объявили в Тюменской области
#Валентина Бурнашева#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Пожар#Ландшафтный пожар
Подпишитесь
Вода в Иртыше прибывает, Тура продолжает мелеть
1 июня, 04:11
Без жары и с дождями: синоптики рассказали, каким будет первый месяц лета в Тюмени
1 июня, 12:04
Самые шумные места в Тюмени назвали в Роспотребнадзоре
1 июня, 11:51
Алкоголь в общественных местах и рост пенсий: какие изменения ждут тюменцев с июня
31 мая, 01:00
Правда или ложь? Проверьте свои знания и интуицию в тесте об окружающем мире
31 мая, 05:34
Тюменские власти наконец определились с выплатами пострадавшим от паводка
31 мая, 14:52
"