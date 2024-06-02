Итоги недели: отставка Кухарука, ландшафтные пожары и катастрофическое обмеление Туры

Posted Сегодня, 13:03
Published Сегодня, 13:03
Modified Сегодня, 13:05
Updated Сегодня, 13:05
На этой неделе занимавший должность главы городской администрации Руслан Кухарук был назначен президентом России Владимиром Путиным на должность врио губернатора ХМАО. В кресле главы Тюмени он провел 6 лет и в прошлом году был единогласно переизбран депутатами городской думы.
Слухи об уходе Руслана Кухарука с поста мэра Тюмени периодически возникали с 2023 года. В мае этого года инсайдеры сообщали, что мэр областной столицы займет кресло губернатора Кузбасса, но в итоге инсайд не подтвердился. Кресло врио главы Кемеровской области занял председатель правительства Кузбасса Илья Середюк.
«Завершаю свою работу должности губернатора ХМАО-Югры. Приняла такое решение — перехожу на другую работу», — заявила Комарова 30 мая.
В этот же день президент Путин предложил тюменскому мэру возглавить Ханты-Мансийский автономный округ. Об этом сообщает официальный Кремль.
Путин на встрече с Кухаруком отметил, что действующий градоначальник родился в ХМАО и всю жизнь проработал в Тюмени.
«Хочу предложить вам возглавить Ханты-Мансийский автономный округ. Реализовать свой опыт и возможности на более высоком уровне», — сказал глава государства. Руслан Кухарук данной предложение принял.
1 июня на внеочередном заседании депутаты Тюменской городской Думы единогласно приняли решение о досрочном прекращении полномочий главы администрации города Руслана Кухарука и возложении обязанностей врио главы администрации города на заместителя Петра Вагина.
Народные избранники объявили конкурс по отбору кандидатур на должность главы администрации города.
Согласно ФЗ «Об основах муниципальной службы в Российской Федерации» и закону субъекта Российской Федерации, регулирующему вопросы прохождения муниципальной службы», кандидат должен быть не моложе 21 года, иметь гражданство РФ, не иметь ограничений пассивного избирательного права для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления.
Главными претендентами на пост главы администрации города, по мнению тюменских экспертов, являются действующий (и недавно избранный) мэр Тобольска Максим Афанасьев, руководитель Главного управления строительства Тюменской области Павел Перевалов, замглавы администрации Тюмени Петр Вагин (назначен врио мэра Тюмени), а также председатель Тюменской городской Думы Светлана Иванова.
Имя нового мэра Тюмени станет известно 27 июня 2024 года.
В Тюмени планируют поднять стоимость платных парковок в центре города. Теперь за несколько часов нахождения авто на паркинге придется платить 300 или даже 500 рублей.
В проекте документа, опубликованном на сайте администрации Тюмени, указано, что тариф за платную парковку будет увеличен до 50 рублей за час.
Повышение затронет только несколько платных паркингов — по улицам Ленина, Первомайской, а также четной стороны улицы Дзержинского. Если же кто-то поставит на парковку машину, взятую через сервис каршеринга — то это место, согласно проекту, оплачивать не придется.
Два очага заболевания корью вспыхнули на этой неделе в Тюмени — в доме по улице Велижанской, 66 и в доме на Ветеранов труда. По словам местных жителей, в настоящее время по квартирам горожан ходят медики и просят привиться.
Корь — это инфекционное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. Признаками болезни являются высокая температура тела (до 40,5 °C), воспаление слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивит и сыпь на кожных покровах, кашель, насморк.
Самым эффективным методом борьбы с инфекцией является вакцинация. Первую прививку дети получают в 12 месяцев, ревакцинацию нужно проводить 6 лет. Дополнительная вакцинация проводится женщинам, планирующим беременность, учителям, медицинским работникам. Если человек один раз переболел корью, то его организм имеет пожизненный иммунитет — второй раз заболеть невозможно.
С приходом на территорию Тюменской области теплой и солнечной погоды начался сезон пожаров. Только за последние сутки в Тюмени произошло два ландшафтных пожара.
В субботу вечером загорелась сухая растительность в районе СНТ «Факел» и «Подорожник». Общая площадь пожара составила 55 гектаров. Борьба с огнем продолжалась более 12 часов. К счастью, распостранения огня удалось избежать.
Сегодня днем сухая трава и подлесок загорелись в деревне Труфаново. По словам очевидцев, огонь почти вплотную подошел к жилым домам. Благодаря работе МЧС и помощи местных жителей пожар локализовали.
Отметим, в регионе действует особый пожарный режим. Гражданам запрещено разводить открытый огонь, заниматься сжиганием мусора и сухостоя. За нарушение запретов предусмотрены штрафы от 10 тысяч до 800 тысяч рублей.
Весеннее половодье для Туры завершилось и уровень воды начал снижаться, причем намного интенсивнее, чем в других реках. За период с 21 мая по 2 июня уровень понизился более чем на 1 метр — с 512 сантиметров до 393 сантиметров. И по прогнозам экспертов река продолжит мелеть.
«На период половодья приходится 80% годового стока реки. Вода после половодья всегда идет на снижение. И это нормально, но не в таких темпах. В этом году Туре богатые снеговые запасы дали свое и напитали реку. Но важно понимать, сейчас что-то уйдет в землю, что-то испарится. Во многом темпы оттока воды покажут, насколько плачевна ситуация. Я полагаю, что нам стоит ждать повторения прошлогодней практики с голым дном», — пояснил гидролог Сергей Расаев.
Правда, не исключил, что определяющим фактором для реки будет погода летнего периода. Пока прогноз неутешительный — сезон обещает быть жарким и засушливым.
Климатолог Татьяна Пригоровская отмечает, что сейчас нет предпосылок для прогнозирования обильного на осадки периода или умеренного лета. Тренд на потепление, по прогнозам, не будет прерван. Летом ожидается температура, превышающая норму и засуха.
Однако, по прогнозам Росгидромета, сильной жары этим летом в Тюмени не ожидается. В июне среднесуточная температура воздуха составит +17, в июле +19, в августе, по предварительным прогнозам, + 16 градусов.
Первая декада месяца ожидается богатой на осадки — дожди будут идти практически каждый день. 4 и 6 июня станут самыми жаркими днями июня — воздух в эти дни прогреется до +26…+29.
В течение второй декады днем столбики термометров в Тюмени не будут подниматься выше +19…+22, в ночные часы температура воздуха составит +10…+13. Осадки в этот период будут несущественными — ливни ожидаются только 19 и 20 июня.
В течение третьей декады первого месяца лета солнечные дни будут чередоваться с дождливыми. Средняя температура воздуха в дневные часы составит +20…+21, в темное время суток +13…+14.