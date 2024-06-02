Итоги недели: отставка Кухарука, ландшафтные пожары и катастрофическое обмеление Туры

Весеннее половодье для Туры завершилось и уровень воды начал снижаться, причем намного интенсивнее, чем в других реках. За период с 21 мая по 2 июня уровень понизился более чем на 1 метр — с 512 сантиметров до 393 сантиметров. И по прогнозам экспертов река продолжит мелеть.