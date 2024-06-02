Штормовое предупреждение объявили в Тюменской области

По данным синоптиков, непогода обрушится на юг региона сегодня ночью. Температура воздуха составит в темное время суток +5…+10, днем воздух прогреется до +21…+26. Во вторник, 4 июня, в ночные часы вероятны дожди и грозы, день пройдет при переменной облачности и без осадков. Температура воздуха составит +17…+22.