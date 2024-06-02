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Posted Сегодня, 12:31

Published Сегодня, 12:31

Modified Сегодня, 12:33

Updated Сегодня, 12:33

На Тюменскую область надвигаются сильный ветер, дождь и грозы

Штормовое предупреждение объявили в Тюменской области

2 июня 2024, 12:31
Фото: 1MI

На Тюменскую область надвигаются сильный ветер, дождь и грозы

Ветер до 15-19 м/с, дождь и грозы прогнозируют метеорологи тюменского филиала Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие сутки.

По данным синоптиков, непогода обрушится на юг региона сегодня ночью. Температура воздуха составит в темное время суток +5…+10, днем воздух прогреется до +21…+26. Во вторник, 4 июня, в ночные часы вероятны дожди и грозы, день пройдет при переменной облачности и без осадков. Температура воздуха составит +17…+22.

В среду на юг области вновь придут дожди и сильный ветер, порывы которого будут достигать 19 м/с. Температура воздуха в этот день составит +22…+27.

В Тюмени в понедельник 3 июня ожидаются кратковременные дожди во второй половине дня, ветер до 15 м/с и +23…+25.

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